Çekya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine Hırvatistan’ı sahasında ağırlayarak başlayacak. Böylece İngiltere ve dünya şampiyonu İspanya’nın da yer aldığı zorlu A Ligi, A3 Grubu fikstürü başlamış olacak. İki takım, kasım ayında Osijek’te oynanacak rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek ve taraftarlar bu eşleşmeyi turnuva boyunca iki kez izleme fırsatı bulacak.

Hırvatistan, deneyimli milli oyunculardan kurulu çekirdeğiyle bu grubun en istikrarlı şekilde tehlike yaratan takımlarından biri olarak geliyor. Çekya ise Prag’da kendi taraftarı önünde iç saha avantajını en iyi şekilde kullanmak isteyecek.

GOAL, fiyatlar, bilet durumu ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Çekya-Hırvatistan biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Çekya - Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Çekya - Hırvatistan maçı, 26 Eylül 2026’da Prag’daki Fortuna Arena’da oynanacak. Başlama saati ise henüz netleşmedi.

UEFA Nations League A - Hafta 1 26 Eyl 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Çek Cumhuriyeti - Hırvatistan biletleri nereden alınır?

Prag’daki maçın biletleri ilk olarak Çek Futbol Federasyonu’nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Kalan kontenjan genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle federasyon üyelerine veriliyor. Osijek’teki rövanş için de ilk başvurulacak resmi adres, Hırvat Futbol Federasyonu’nun (HNS) kanalları oluyor.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse, başvurulacak yer Ticombo. Platformda Prag’daki Fortuna Arena’daki açılış maçı için geniş bir oturma seçeneği yelpazesi yer alırken, kasım ayında Osijek’teki Opus Arena’da oynanacak rövanş için de ilanlar bulunuyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken bazı noktalar şöyle:

Resmi genel satış – üye önceliği dönemleri kapandıktan sonra başlar ve genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte açılır

Doğrulanmış ilanlar – Ticombo, biletleri çeşitli satıcılardan temin eder ve resmi kontenjanlar tükendiğinde alıcılara daha geniş bir seçenek havuzu sunar

Deplasman biletleri – seyahat edecek Çek taraftarlara ayrılan Osijek kontenjanı HNS kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

İkincil pazar – resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurulacak yer Ticombo

Her iki ülke de rekabetçi bir grupta puan peşinde koşarken, özellikle Prag’daki açılış maçı için olmak üzere iki ayak adına da erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

Çek Cumhuriyeti - Hırvatistan biletleri ne kadar?

Prag ayağının resmi fiyatlandırması Çek Futbol Federasyonu’nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor. Standart koltuklardan premium seçeneklere kadar tüm kategori, kontenjan sürdüğü sürece liste fiyatı üzerinden sunuluyor. Aynı şekilde Osijek ayağında da resmi HNS fiyatlandırması geçerli.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak yer ve orada sizi bekleyen tabloya dair kabaca bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (Prag): genellikle Fortuna Arena’da kalelerin arkasındaki üst katlarda, yaklaşık 40 € ile 50 € arasında

Orta segment koltuklar (Prag): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumda oturma alanları, belirgin şekilde daha yüksek fiyat seviyesinde

Osijek rövanşı: genellikle liste fiyatı bakımından Prag’daki açılış maçından daha uygun, ancak maç yaklaştıkça arz daralabilir

Rekabetçi bir gruptaki her uluslararası maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu mümkün olduğunca erken ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

Çekya - Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Çekya - Hırvatistan form durumu

Çekya, bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlikle çıkıyor. Takımın son maçı, haziran ayında Dünya Kupası’nda Meksika’ya karşı aldığı 0-3’lük yenilgiydi. Bu turnuvada daha önce Güney Afrika ile 1-1 berabere kalmış ve Güney Kore’ye 2-1 kaybetmişti. Ancak turnuva öncesindeki iki hazırlık maçını da kazanmıştı: Guatemala’ya karşı 3-1 ve Kosova’ya karşı 2-1. Çekya bu beş maçta toplam yedi gol attı ve dokuz gol yedi.

Hırvatistan’ın son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet çıktı. Son sonuç, Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz’e karşı alınan 2-1’lik yenilgiydi. Grup aşamasında Gana’yı 2-1, Panama’yı ise 1-0 mağlup etti, ancak İngiltere’ye 4-2 kaybetti. Bu seriyi Slovenya karşısında alınan 2-1’lik hazırlık maçı galibiyeti tamamladı. Hırvatistan bu beş karşılaşmada yedi gol attı ve dokuz gol yedi.

Çekya - Hırvatistan: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Ekim 2025’te Prag’da oynanan Dünya Kupası elemesinde 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Ondan önce Hırvatistan, Haziran 2025’teki eleme maçında sahasında 5-1 kazanmıştı. İki ekip arasındaki son beş maçın genel tablosunda iki beraberlik, Hırvatistan’ın bir galibiyeti ve 2011’deki bir hazırlık maçında alınan 4-2’lik Hırvatistan galibiyetine kadar uzanan sonuçlar yer alıyor. Bu beş karşılaşmada toplam 15 gol atıldı.

Çekya - Hırvatistan puan durumu

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup’ta Hırvatistan şu anda ilk sırada yer alırken, Çekya da bu açılış karşılaşması öncesinde ikinci basamakta bulunuyor.