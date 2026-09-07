Çekya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine sahasında Hırvatistan karşısında başlayacak; ayrıca İngiltere ve İspanya'nın da yer aldığı zorlu A Ligi A3 Grubu fikstürü böylece start alacak. İki takım, kasım ayında Osijek'teki rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek ve taraftarlar bu eşleşmeyi turnuva boyunca iki kez izleme fırsatı bulacak.

GOAL, maç tarihleri, fiyatlar ve biletlerin nereden alınacağı dahil olmak üzere Çekya-Hırvatistan biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Çekya-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

UEFA Nations League A - Hafta 1 26 Eyl 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Çekya-Hırvatistan biletleri nereden alınır?

Prag'daki maçın biletleri ilk olarak Çekya Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor; genellikle öncelik federasyon üyelerine veriliyor, kalan kontenjan ise daha sonra genel satışa açılıyor. Osijek'teki rövanş maçı için ilk resmi adres ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun (HNS) resmi kanalları.

StubHub, resmi sitedeki ilanların tükenmesi halinde başvurabileceğiniz yer. Platformda, Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak açılış maçı için geniş bir oturma seçeneği yelpazesi yer alırken, kasım ayında Osijek'teki Opus Arena'da oynanacak rövanş için de ilanlar bulunuyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta:

Resmi genel satış - üyelere öncelik tanınan dönemlerin sona ermesinin ardından açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Deplasman biletleri - seyahat edecek Çek taraftarlar için Osijek kontenjanı HNS kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

Garantili transferler - StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınır; bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce ulaşacağı konusunda güven verir

İkincil pazar - resmi sitedeki ilanlar tükenirse StubHub başvurulacak yerdir

Her iki ülke de rekabetçi bir grupta puan peşinde olacağından, özellikle Prag'daki açılış maçı için olmak üzere iki karşılaşma adına da erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

Çekya-Hırvatistan biletleri ne kadar?

Prag'daki maçın resmi fiyatlandırması Çekya Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor; standarttan premiuma kadar tüm oturma kategorileri, kontenjan sürdüğü sürece nominal değer üzerinden sunuluyor. Osijek ayağında da aynı şekilde resmi HNS fiyatlandırması geçerli.

Resmi sitedeki ilanların tükenmesi halinde StubHub başvurabileceğiniz yer ve burada sizi nelerin beklediğine dair kabaca bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (Prag): yaklaşık 40 € ile 50 €'dan başlar, genellikle Fortuna Arena'da kalelerin arkasındaki üst katlardadır

Orta segment koltuklar (Prag): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumdaki koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesindedir

Osijek'teki rövanş: genel olarak nominal değerde Prag'daki açılış maçından daha uygun fiyatlıdır, ancak maç yaklaştıkça arz daralabilir

Rekabetçi bir gruptaki her uluslararası maçta olduğu gibi, maç günü yaklaştıkça fiyatlar değişebilir; bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli bir seçenektir.

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