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UEFA Nations League A
team-logoÇek Cumhuriyeti
Fortuna Arena
team-logoHırvatistan
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Çekya - Hırvatistan biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League A
Çek Cumhuriyeti
Hırvatistan

Çekya, UEFA Uluslar Ligi A'da Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Çekya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine sahasında Hırvatistan karşısında başlayacak; bu zorlu A Ligi, A3 Grubu fikstüründe ayrıca İngiltere ve İspanya da yer alıyor. İki takım, rövanş maçında kasım ayında Osijek'te yeniden karşı karşıya gelecek ve böylece taraftarlar bu eşleşmeyi turnuva boyunca iki kez izleme fırsatı bulacak.

GOAL, maç tarihleri, fiyatlar ve nereden satın alınacağı dahil olmak üzere Çekya-Hırvatistan bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Çekya-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

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UEFA Nations League A - Hafta 1
Fortuna Arena

Çekya-Hırvatistan biletleri nereden alınır?

Prag ayağının biletleri ilk olarak Çekya Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor ve kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle federasyon üyelerine veriliyor. Osijek'teki rövanş için ilk resmi adres ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun (HNS) resmi kanalları.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken bazı noktalar şöyle:

  • Resmi genel satış – üye öncelik dönemleri sona erdikten sonra başlar, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte açılır
  • Deplasman biletleri – seyahat edecek Çek taraftarlar için Osijek kontenjanı HNS kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir
  • Garantili transferler – StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altındadır; bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününden önce ulaşacağı konusunda güven verir
  • İkincil piyasa – resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurabileceğiniz adres StubHub'dır

Her iki ülke de rekabetçi bir grupta puan peşinde koşarken, özellikle Prag'daki açılış maçı için olmak üzere iki ayak adına da erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

Çekya-Hırvatistan biletleri ne kadar?

Prag ayağındaki resmi fiyatlandırma Çekya Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor ve standart koltuklardan premium seçeneklere kadar tüm kategori, kontenjan kaldığı sürece liste fiyatı üzerinden sunuluyor. Aynı şekilde Osijek ayağında da HNS'nin resmi fiyatlandırması geçerli olacak.

  • En ucuz koltuklar (Prag): Fortuna Arena'da genellikle kalelerin arkasındaki üst tribünlerde, yaklaşık 40 € ile 50 €'dan başlıyor
  • Orta fiyatlı koltuklar (Prag): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumdaki koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde
  • Osijek'teki rövanş: genel olarak liste fiyatında Prag'daki açılış maçına kıyasla daha uygun, ancak maç yaklaştıkça arz daralabilir

Rekabetçi bir gruptaki her uluslararası maçta olduğu gibi, maç günü yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi mümkün olduğunca erken ayırtmak genellikle daha güvenli bir seçenektir.

Çekya-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Çekya-Hırvatistan form durumu

CZE

CZE - Form

KOS
K2-1
GTM
K3-1
KOR
K2-1
RSA
B1-1
MEX
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
CRO

CRO - Form

SVN
K2-1
ENG
K4-2
PAN
K0-1
GHA
K2-1
POR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Çekya-Hırvatistan: Son kafa kafaya maçlar

Kafa Kafaya

Çek CumhuriyetiÇizimHırvatistan
0
3
2
World Cup Qualification UEFA
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
0
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
0
MS
World Cup Qualification UEFA
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
5
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
1
MS
European Championship
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
1
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
1
MS
European Championship
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
2
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
2
MS
Hazırlık Maçları
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
4
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
2
MS
6Attığı Gol12
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5


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