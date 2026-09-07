Çekya - Hırvatistan biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Çekya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine sahasında Hırvatistan karşısında başlayacak; bu zorlu A Ligi, A3 Grubu fikstüründe ayrıca İngiltere ve İspanya da yer alıyor. İki takım, rövanş maçında kasım ayında Osijek'te yeniden karşı karşıya gelecek ve böylece taraftarlar bu eşleşmeyi turnuva boyunca iki kez izleme fırsatı bulacak.

GOAL, maç tarihleri, fiyatlar ve nereden satın alınacağı dahil olmak üzere Çekya-Hırvatistan bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Çekya-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

UEFA Nations League A - Hafta 1 26 Eyl 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Çekya-Hırvatistan biletleri nereden alınır?

Prag ayağının biletleri ilk olarak Çekya Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor ve kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle federasyon üyelerine veriliyor. Osijek'teki rövanş için ilk resmi adres ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun (HNS) resmi kanalları.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken bazı noktalar şöyle:

Resmi genel satış – üye öncelik dönemleri sona erdikten sonra başlar, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte açılır

Deplasman biletleri – seyahat edecek Çek taraftarlar için Osijek kontenjanı HNS kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

Garantili transferler – StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altındadır; bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününden önce ulaşacağı konusunda güven verir

İkincil piyasa – resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurabileceğiniz adres StubHub'dır

Her iki ülke de rekabetçi bir grupta puan peşinde koşarken, özellikle Prag'daki açılış maçı için olmak üzere iki ayak adına da erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

Çekya-Hırvatistan biletleri ne kadar?

Prag ayağındaki resmi fiyatlandırma Çekya Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor ve standart koltuklardan premium seçeneklere kadar tüm kategori, kontenjan kaldığı sürece liste fiyatı üzerinden sunuluyor. Aynı şekilde Osijek ayağında da HNS'nin resmi fiyatlandırması geçerli olacak.

En ucuz koltuklar (Prag): Fortuna Arena'da genellikle kalelerin arkasındaki üst tribünlerde, yaklaşık 40 € ile 50 €'dan başlıyor

Orta fiyatlı koltuklar (Prag): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumdaki koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Osijek'teki rövanş: genel olarak liste fiyatında Prag'daki açılış maçına kıyasla daha uygun, ancak maç yaklaştıkça arz daralabilir

Rekabetçi bir gruptaki her uluslararası maçta olduğu gibi, maç günü yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi mümkün olduğunca erken ayırtmak genellikle daha güvenli bir seçenektir.

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