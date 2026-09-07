Çekya - Hırvatistan biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Çekya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi kampanyasına evinde Hırvatistan karşısında başlayacak; İngiltere ve İspanya'nın da yer aldığı zorlu A Ligi, A3 Grubu fikstürü böylece start alacak. İki ekip kasım ayında Osijek'teki rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek ve taraftarlar bu eşleşmeyi turnuva boyunca iki kez izleme şansı bulacak.

GOAL, maç tarihleri, fiyatlar ve satın alma noktaları dahil olmak üzere Çekya-Hırvatistan biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Çekya-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

UEFA Nations League A - Hafta 1 26 Eyl 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Çekya-Hırvatistan biletleri nereden alınır?

Her iki maç için de bilet almanın en güvenilir yolu StubHub üzerinden işlem yapmak. Dünyanın en büyük bilet pazar yerlerinden biri olan StubHub'da, Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak açılış maçı için geniş bir koltuk seçeneği bulunurken, kasım ayında Osijek'teki Opus Arena'da oynanacak rövanş için de ilanlar yer alıyor.

İşte bu eşleşme için StubHub'a göz atmaya değer olmasının nedenleri:

Resmi kontenjanların ötesinde erişim – her iki maç için de federasyon üyeleri ve kombine sahipleri paylarını aldıktan sonra faydalı olabilir

Garantili transferler – her satın alma, StubHub'ın FanProtect programı tarafından desteklenir; bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce teslim edileceği konusunda güven verir

Üyelik gerektirmez – Çekya veya Hırvatistan federasyon kanallarına erişimi olmayan taraftarlar için güvenilir bir koltuk bulma yolu

Geniş koltuk seçeneği – her iki statta da kale arkası üst tribünlerden premium orta bölüm koltuklarına kadar uzanan seçenekler

Ağırlama seçenekleri – her iki maçta da daha kapsamlı bir maç günü deneyimi isteyen taraftarlar için mevcut

Her iki ülke de rekabetçi bir grupta puan peşinde olduğundan, özellikle Prag'daki açılış maçı için iki ayakta da erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

Çekya-Hırvatistan biletleri ne kadar?

Her iki maçın fiyatları da koltuk konumuna ve satın alımın maç gününe ne kadar yakın yapıldığına göre değişiyor. İşte StubHub'da sizi bekleyebilecek fiyatlara dair kabaca bir rehber:

En ucuz koltuklar (Prag): genellikle Fortuna Arena'da kale arkası üst tribünlerde olmak üzere yaklaşık 40 € ile 50 €'dan başlıyor

Orta segment koltuklar (Prag): orta saha çizgisi boyunca merkezi koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Premium & ağırlama (Prag): dolgulu koltuklar ve daha kapsamlı bir maç günü deneyimi isteyen taraftarlar için mevcut

Osijek rövanşı: genel olarak liste fiyatında Prag'daki açılış maçından daha uygun, ancak maç yaklaştıkça arz daralabilir

Rekabetçi bir gruptaki her uluslararası maçta olduğu gibi, ikincil piyasadaki fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız, koltuğunuzu mümkün olduğunca erken ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

Çekya-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Çekya-Hırvatistan form durumu

Çekya-Hırvatistan: Son karşılaşmalardaki rekabet

Çekya-Hırvatistan puan durumu