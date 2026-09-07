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UEFA Nations League A
team-logoÇek Cumhuriyeti
Fortuna Arena
team-logoHırvatistan
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Çekya - Hırvatistan biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League A
Çek Cumhuriyeti
Hırvatistan

Çekya, UEFA Uluslar Ligi A'da Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Çekya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi kampanyasına evinde Hırvatistan karşısında başlayacak; İngiltere ve İspanya'nın da yer aldığı zorlu A Ligi, A3 Grubu fikstürü böylece start alacak. İki ekip kasım ayında Osijek'teki rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek ve taraftarlar bu eşleşmeyi turnuva boyunca iki kez izleme şansı bulacak.

GOAL, maç tarihleri, fiyatlar ve satın alma noktaları dahil olmak üzere Çekya-Hırvatistan biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Çekya-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

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UEFA Nations League A - Hafta 1
Fortuna Arena

Çekya-Hırvatistan biletleri nereden alınır?

Her iki maç için de bilet almanın en güvenilir yolu StubHub üzerinden işlem yapmak. Dünyanın en büyük bilet pazar yerlerinden biri olan StubHub'da, Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak açılış maçı için geniş bir koltuk seçeneği bulunurken, kasım ayında Osijek'teki Opus Arena'da oynanacak rövanş için de ilanlar yer alıyor.

İşte bu eşleşme için StubHub'a göz atmaya değer olmasının nedenleri:

  • Resmi kontenjanların ötesinde erişim – her iki maç için de federasyon üyeleri ve kombine sahipleri paylarını aldıktan sonra faydalı olabilir
  • Garantili transferler – her satın alma, StubHub'ın FanProtect programı tarafından desteklenir; bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce teslim edileceği konusunda güven verir
  • Üyelik gerektirmez – Çekya veya Hırvatistan federasyon kanallarına erişimi olmayan taraftarlar için güvenilir bir koltuk bulma yolu
  • Geniş koltuk seçeneği – her iki statta da kale arkası üst tribünlerden premium orta bölüm koltuklarına kadar uzanan seçenekler
  • Ağırlama seçenekleri – her iki maçta da daha kapsamlı bir maç günü deneyimi isteyen taraftarlar için mevcut

Her iki ülke de rekabetçi bir grupta puan peşinde olduğundan, özellikle Prag'daki açılış maçı için iki ayakta da erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

Çekya-Hırvatistan biletleri ne kadar?

Her iki maçın fiyatları da koltuk konumuna ve satın alımın maç gününe ne kadar yakın yapıldığına göre değişiyor. İşte StubHub'da sizi bekleyebilecek fiyatlara dair kabaca bir rehber:

  • En ucuz koltuklar (Prag): genellikle Fortuna Arena'da kale arkası üst tribünlerde olmak üzere yaklaşık 40 € ile 50 €'dan başlıyor
  • Orta segment koltuklar (Prag): orta saha çizgisi boyunca merkezi koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde
  • Premium & ağırlama (Prag): dolgulu koltuklar ve daha kapsamlı bir maç günü deneyimi isteyen taraftarlar için mevcut
  • Osijek rövanşı: genel olarak liste fiyatında Prag'daki açılış maçından daha uygun, ancak maç yaklaştıkça arz daralabilir

Rekabetçi bir gruptaki her uluslararası maçta olduğu gibi, ikincil piyasadaki fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız, koltuğunuzu mümkün olduğunca erken ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

Çekya-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Çekya-Hırvatistan form durumu

CZE

CZE - Form

KOS
K2-1
GTM
K3-1
KOR
K2-1
RSA
B1-1
MEX
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
CRO

CRO - Form

SVN
K2-1
ENG
K4-2
PAN
K0-1
GHA
K2-1
POR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Çekya-Hırvatistan: Son karşılaşmalardaki rekabet

Kafa Kafaya

Çek CumhuriyetiÇizimHırvatistan
0
3
2
World Cup Qualification UEFA
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
0
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
0
MS
World Cup Qualification UEFA
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
5
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
1
MS
European Championship
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
1
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
1
MS
European Championship
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
2
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
2
MS
Hazırlık Maçları
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
4
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
2
MS
6Attığı Gol12
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Çekya-Hırvatistan puan durumu

Grp. 3

#PKBKFA+/-PuanForm
1
HırvatistanHırvatistanCRO
00000000
2
Çek CumhuriyetiÇek CumhuriyetiCZE
00000000
3
İngiltereİngiltereENG
00000000
4
İspanyaİspanyaESP
00000000
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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