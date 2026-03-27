Çekya - Danimarka Dünya Kupası Elemeleri maç biletleri nasıl alınır: 31 Mart maçı, fiyatlar ve bilgiler

İki takım için 2026 FIFA Dünya Kupası'na giden uzun yol, 31 Mart'ta Prag'da oynanacak tek bir final ve belirleyici geceye indirgendi.

Bir hafta süren heyecan dolu yarı final maçlarının ardından, Çekya ve Danimarka, D Grubu'nda kalan son iki takım olarak, Kuzey Amerika'ya giden tek bilet için mücadele edecek.

GOAL, yaklaşan UEFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu Finali için biletlerin fiyatı ve satın alma yöntemleri dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri sizlere sunuyor.

Çekya - Danimarka Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman?

UEFA 2026 Dünya Kupası'na katılacak son dört takım Salı gecesi belli olacak. Heyecan dolu yarı final turunun ardından Çekya, 1992 Avrupa Şampiyonu'nu konuk edecek ve kazanan her şeyi alacak.

Çekya, İrlanda Cumhuriyeti'ni gerilim dolu bir penaltı atışları mücadelesinde mağlup ederek finale yükselirken, Danimarka ise Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık ezici bir skorla mağlup etti. Bu maçın galibi, bu yaz Kuzey Amerika'ya gitme hakkını elde edecek.

UEFA Dünya Kupası Eleme Play-Off takvimi nedir?

Tarih Maç (yerel saat) Yer Bilet 31 Mart Salı D Grubu Finali: Çekya - Danimarka (20:45) epet ARENA (Prag) Bilet 31 Mart Salı C Grubu Finali: Kosova - Türkiye (20:45) Fadil Vokrri Stadyumu (Priştine) Bilet

Çekya - Danimarka Dünya Kupası Elemeleri biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

Çekya'nın 20 yıl sonra ilk kez dünya sahnesine dönmeye hazırlandığı için Prag'da oynanacak D Grubu Finali biletlerine talep son derece yüksek.

Yerel taraftarlar Çekya Futbol Federasyonu (FAČR) portalını kontrol edebilirken, uluslararası taraftarlar ve garantili giriş arayanlar StubHub gibi ikincil satış kanallarını kullanmalıdır.

Başka bir web sitesi üzerinden satın alıyorsanız, Şartlar ve Koşulları mutlaka iki kez kontrol edin.

Çekya - Danimarka Dünya Kupası Elemeleri: Biletler ne kadar olacak?

Playoff finalinin bilet fiyatlarının yaklaşık 75 dolardan başlaması bekleniyor, ancak yeniden satış piyasasındaki fiyatlar maçın önemine göre dalgalanacaktır.

Bu büyüklükteki bir maç için, Kategori 1 saha kenarı koltuklarının yüksek fiyata satılması bekleniyor.

Kategori 1: Saha kenarından en iyi görüş.

Kategori 2: Köşe ve orta seviye koltuklar.

Kategori 3: Kale arkası.

Çekya - Danimarka maçından ne beklemeli?

Danimarka, Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettikten sonra Prag'a favori olarak geliyor. Gustav Isaksen'in iki golü ve Christian Eriksen'in soğukkanlılığıyla liderlik eden takım, durdurulamaz görünüyor.

Ancak Çekya, saf dirençle ayakta kalıyor. İrlanda'ya karşı kahramanca bir geri dönüşün ardından ev sahibi takım, Ladislav Krejčí'nin cesur liderliğinden güç alıyor.

Patrik Schick'in forvet hattına geri dönmesiyle Çekler, 20 yıldır süren Dünya Kupası hasretine son vermek için can atıyor.