Çekilişten sonra Dünya Kupası biletleri nasıl alınır? Resmi yeniden satış rehberi, nereden alınır ve daha fazlası

Bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan izlemek heyecan verici olsa da, son teknoloji stadyumlardan birinde oturup maçların gözlerinizin önünde gerçekleşmesini izlemenin yerini tutamaz.

Eylül 2025'ten bu yana gerçekleşen çeşitli çekiliş aşamalarında maç biletlerini kaçırdıysanız da üzülmenize gerek yok, çünkü son düdük henüz çalınmadı.

GOAL, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları, resmi yeniden satış sürecinin nasıl işlediği ve daha fazlası dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgiler konusunda size rehberlik etsin.

Çekilişten sonra FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek. Kuzey Amerika'da 39 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva, tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco Körfez Bölgesi ve Seattle

2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 Yarı final 420 $ - 3.295 Final 2.030 $ - 7.875

2026 FIFA Dünya Kupası'nın oynanacağı stadyumlar hangileridir?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz: