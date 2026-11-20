1-1 sona eren Bayern Münih-Köln karşılaşmasında Fransız savunmacı Dayot Upamecano, maç sırasında oyundan alınmasının ardından yedek kulübesinde öfkesini gizleyemedi. Bavyera ekibi için zorlu geçen ve Harry Kane ile Michael Olise'nin sakatlandığı, teknik direktör Vincent Kompany'nin ise 28 günlük aranın ardından takımın başına döndüğü gecede bu görüntüler dikkatlerden kaçmadı.

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Alman "Bild" gazetesinin haberine göre Upamecano, oyundan çıktıktan sonra öfkesini yedek kulübesinde ceketini fırlatıp içecek şişelerinden birine tekme atarak gösterdi. Bu sırada Bayern, sahasında Köln karşısında iki puan bıraktığı maçta zor anlar yaşıyordu.

Fransız savunmacının oyundan alınması alışılmadık koşullarda gerçekleşti, zira planlanan değişiklik gecikmeli olarak yapılabildi. Upamecano'nun yerine Kim'in oyuna girmesi gerekiyordu ancak Kim, oyuncu değişikliklerine ilişkin yeni kural gereği taç çizgisinde bir dakika beklemek zorunda kaldı.

Oyunun devam etmesi ve topun oyun dışına çıkmaması nedeniyle bekleme süresi yaklaşık 4 dakikaya uzadı. Ardından değişiklik tamamlandı ve Bayern yeniden tam kadro oynamaya başladı.

Bu olay, 28 gün önce menenjite yakalanmasının ardından ilk kez yedek kulübesine oturan Kompany'nin dönüşünün havasını bozan tek gelişme değildi. Sol omzundaki çıkık nedeniyle ameliyat da olan Kompany, maç boyunca kolunda destek ateliyle görüntülendi.

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Bayern maça kötü başladı. Köln, 12. dakikada bir savunma hatasından yararlandı ve Mikey Moore, kendi başlattığı kontra atakta El Mala'dan aldığı topuk pasının ardından kaleci Jonas Urbig'i çalımlayıp topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

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Bavyera ekibinin sıkıntıları, Joel Schmied'in müdahalesinin ardından sol bacağında ağrı hisseden Harry Kane'in 35. dakikada sakatlanmasıyla derinleşti. Ardından Michael Olise de 41. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Tüm bunlar Luis Díaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry ve Alphonso Davies'in yokluğunda yaşandı ve teknik ekip üzerindeki baskıyı artırdı.

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Öte yandan maç, Jamal Musiala'nın sahalara dönüşüne de sahne oldu. 70. dakikada oyuna giren Musiala, on dakika sonra Bayern'e galibiyet golünü getirmeye çok yaklaştı ancak denemeler skoru değiştirmeye yetmedi. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve Kompany dönüşündeki ilk maçta bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Upamecano'nun öfke patlaması ise gecenin en dikkat çekici anlarından biri olarak akıllarda kaldı.