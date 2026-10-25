Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Roma ile 3-3 berabere kaldıkları dramatik maçta kırmızı kart görmesinin ardından öfkeyle tepki gösterdi. İtalyan teknik adam, Napoli'nin faul itirazlarına rağmen Leonardo Balerdi'nin tartışmalı son dakika beraberlik golünün geçerli sayılması üzerine hakemleri eleştirdi.

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Roma, Napoli'de son anlarda bir puanı kaptı; Allegri kırmızı kart gördü

Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Stadio Diego Armando Maradona'da Roma ile 3-3 berabere kaldıkları hareketli Serie A maçının son anlarında oyundan atıldı. Napoli, Andre Frank Zambo Anguissa ve Scott McTominay'in golleriyle 2-0 öne geçti. Roma ise Matias Soule ve Leonardo Balerdi'nin golleriyle beş dakika içinde eşitliği sağladı.

McTominay, uzaktan attığı ikinci golüyle Napoli'yi yeniden 3-2 öne geçirdi ancak VAR'ın Sam Beukema ile yaşanan tartışmalı pozisyonda ihlal olmadığına karar vermesinin ardından Balerdi, son anlarda kafayla beraberlik golünü attı.

Dördüncü hakem Juan Luca Sacchi'nin hakem Andrea Colombo'yu uyarmasının ardından Allegri kenarda öfkeyle tepki gösterdi ve doğrudan kırmızı kart gördü.

Öfkeli Allegri'den hakemlere ve kenardaki çifte standarda tepki

DAZN Italia'ya verdiği çarpıcı maç sonu röportajında Allegri, hakemlere hakaret ettiğini reddetti ve kendisine uygulanan disiplin cezalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Allegri, “Dördüncü hakem, hakemi çağırıp beni oyundan attırdı ama kesinlikle hiçbir şey söylemedim” dedi.

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“Bir dahaki sefere yedek kulübesinde oturup kıpırdamamam gerekecek çünkü ne zaman hareket etsem oyundan atılıyorum. Geçen sezon 80 bin avro para cezası ödemek zorunda kaldım. Belki de bundan sonra kenarda hiç durmamalıyım.”

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“Neredeyse sahaya koşarak giren başkalarını görüyorum ve kimse bir şey söylemiyor. Ben hareket edince cezalandırılıyorum” diye alaycı bir ifadeyle ekledi.

Savunma sorunlarına ve Hojlund'un gol hasretine alaycı yanıt

Napoli'nin hafta ortasında Bodo/Glimt'i 4-3 yendiği Şampiyonlar Ligi maçının ve Venezia'ya 3-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından savunmasındaki zaaflara ilişkin kaygılar sorulan Allegri, alaycı bir yanıt verdi: “Artık oyun tarzımı değiştirdim, tamamen hücuma oynuyorum. Sezon başından beri fırsat buldukça dört forvet kullanmaya bile çalışıyorum.”

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Allegri, sekiz maçtır gol atamayan forvet Rasmus Hojlund'a da destek verdi: “Bu akşam üç çok elverişli pozisyona girdi... Gol eninde sonunda gelecek.”

Kas sorunuyla aksayarak oyundan çıkan savunmacı Benoit Badiashile'nin durumuna ilişkin de bilgi verdi: “Ne yazık ki bu sakatlığı yaşadı. Durumunu önümüzdeki 48 saat içinde değerlendireceğiz.”

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Napoli, Monza deplasmanına hazırlanırken Allegri'yi ceza bekliyor

Napoli'nin Serie A'da yine değerli puanlar kaybetmesinin ardından Allegri, maç sonundaki öfkesinin objektif değerlendirme yapmasını engellediğini kabul etti. Allegri, “Maçın bitiş şekline hâlâ kızgınım, bu yüzden belki de yeterince berrak düşünemiyorum... Bu işi 25 yıldır yapıyorum ama ben de hata yapabilirim” dedi.

“25 yılın ardından ilk kez şu anda maça ilişkin size net yanıtlar verecek durumda değilim. Bu yüzden üzgünüm ama size iyi geceler dilemek zorundayım.”

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Kenardaki öfkeli tepkisi sırasında görevliler tarafından güçlükle tutulan Allegri, Napoli'nin hafta ortasındaki Monza deplasmanında kesin olarak cezalı olacak. Cezası, hakemin maç raporuna bağlı olarak uzayabilir.