Çek Cumhuriyeti'nin 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Çek Cumhuriyeti, 11 Haziran'da Meksika'daki Estadio Akron'da Güney Kore ile oynayacağı maçla grup aşamasına başlayacak.

20 yıllık bir aradan sonra Çekler dünya sahnesine geri dönüyor. Taraftarları sevinçle ellerini ovuşturuyor ve yaklaşan Kuzey Amerika macerası için Dünya Kupası maç biletlerini heyecanla arıyor.

Çek Cumhuriyeti taraftarları için bu yıl şimdiden unutulmaz bir yıl oldu. Vasat geçen eleme kampanyasının ardından, takım en önemli anda performansını artırdı ve play-off'lar yoluyla Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

GOAL, Çek Cumhuriyeti'nin maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve biletlerin fiyatlarını da içeren en güncel 2026 Dünya Kupası bilet bilgilerini sizlere sunacak.

Çek Cumhuriyeti'nin 2026 Dünya Kupası Maç Programı

1962'de Dünya Kupası'nda ikinci olduktan sonra, Çekler sadece bir kez (1990) eleme turlarına yükseldi. Bu kez onları bekleyen grup programı şöyle:

Tarih Maç Yer Biletler 11 Haziran Perşembe Güney Kore - Çek Cumhuriyeti Estadio Akron, Zapopan Bilet 18 Haziran Perşembe Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 24 Haziran Çarşamba Çek Cumhuriyeti - Meksika Estadio Azteca, Meksiko Biletler

Çek Cumhuriyeti Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Çek Cumhuriyeti Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

2026 Dünya Kupası'nda Çek Cumhuriyeti'nden ne beklenmeli

Çekler, Dünya Kupası elemeleri sırasında adeta bir duygu seli yaşadı. Faroe Adaları'na 2-1 yenilip Hırvatistan'a 5-0 mağlup olmanın getirdiği hayal kırıklığından, play-off'larda İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka'yı yenmenin verdiği coşkuya kadar.

Çek Cumhuriyeti taraftarları, takımlarını izlemeye gittiklerinde kesinlikle paralarının karşılığını alıyorlar. Miroslav Koubek'in ekibi, her iki play-off zaferinde de son ana kadar mücadele etti ve nefes kesen penaltı atışlarına gerek kaldı. Coşkulu taraftarlar, bu yaz Kuzey Amerika'da daha dramatik anlar yaşamayı umuyor.

Çek Cumhuriyeti, 2006'dan beri Dünya Kupası'na katılmamış olsa da, bu turnuvada uzun ve görkemli bir geçmişe sahip. 1934 ve 1962'de ikincilik elde etmenin yanı sıra, eski adı Çekoslovakya ile 1938 ve 1990'da çeyrek finale de yükseldi.

Çek Cumhuriyeti, dünya çapında zirveye hiç ulaşamamış olsa da, 1976'da Avrupa şampiyonu olarak kıtasal sahnede başarıya imza atmıştı.

Patrik Schick, eleme turlarında Çek Cumhuriyeti'nin en golcü oyuncusu oldu ve Kuzey Amerika'da da yine takımın en önemli ismi olacak. Bu forvet, kulübü Bayer Leverkusen'de neredeyse her iki maçta bir gol attı (210 maçta 103 gol) ve milli takımda da benzer bir istatistiğe sahip (52 maçta 25 gol).

Çek Cumhuriyeti'nin diğer önemli oyuncuları arasında, sahada her yere koşan enerjisiyle kritik bir rol oynayacak orta saha oyuncusu Tomáš Souček ve savunmayı yöneten takım kaptanı Ladislav Krejčí yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvanın düzenleneceği şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

Ülke Stadyum (Şehir) Kapasite Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksika Estadio Banorte (Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Birleşik Devletleri Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 75.000

Gillette Stadyumu (Foxborough) 65.000

AT&T Stadyumu (Dallas) 94.000

NRG Stadyumu (Houston) 72.000

Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 73.000

SoFi Stadyumu (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadyumu (Miami) 65.000

MetLife Stadyumu (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Levi's Stadyumu (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



