Çek Cumhuriyeti, 2026 Dünya Kupası'nın A Grubu'nda hayati öneme sahip olacak bir karşılaşma için Meksika'nın başkenti Mexico City'ye gidiyor.

2026 Dünya Kupası'nda Çek Cumhuriyeti - Meksika maçı ne zaman oynanacak?

Çek Cumhuriyeti'nin 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran 2026 Güney Kore - Çek Cumhuriyeti Akron Stadyumu, Zapopan Bilet 18 Haziran 2026 Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 25 Haziran 2026 Çek Cumhuriyeti - Meksika Estadio Azteca, Meksiko Bilet

Meksika 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 11 Haziran 2026 Meksika - Güney Afrika Estadio Azteca, Mexico City Bilet 19 Haziran 2026 Meksika - Güney Kore Akron Stadyumu, Zapopan Biletler 25 Haziran 2026 Çek Cumhuriyeti - Meksika Estadio Azteca, Meksiko Bilet

Çek Cumhuriyeti - Meksika maçına bilet nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının güncel durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlıdır. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Çek Cumhuriyeti - Meksika maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Meksiko'da oynanacak Çekya - Meksika maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülke, A Grubu'ndaki kritik karşılaşma için efsanevi Estadio Azteca'da sahaya çıkarken, talebin tüm açılış turu boyunca en yüksek seviyelerde olması bekleniyor.

Şu anda, Meksika'nın ev sahibi olduğu maçlara olan aşırı talep nedeniyle, ikincil pazarlarda en ucuz biletler yaklaşık 1.170 ila 1.950 dolar arasında satılmaktadır.

Dağılım şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 1.170 $ – 2.250 $

Kategori 2 (Orta Kademe): 2.300 $ – 3.500 $

Kategori 1 (Alt Katman/Yan Hat): 3.800 $ – 5.500 $

Konukseverlik/VIP: 6.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Meksiko, turnuvanın kalbi ve El Tri'nin ana merkezi olduğu için, yerel talebin rekor kırması bekleniyor. Estadio Azteca'da bu tarihi ve heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Estadio Azteca hakkında bilmeniz gereken her şey

Ticari olarak Estadio Azteca olarak bilinen (ve turnuva için Mexico City Stadyumu olarak adlandırılan) Mexico City'deki bu stadyum, dünya futbolunun efsanevi katedrali ve Meksika spor kültürünün tarihi kalbidir.

Santa Úrsula bölgesinde bulunan stadyum, tarihte üç farklı FIFA Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapan ilk stadyumdur. Stadyum, etkileyici mimari ölçeği ve deniz seviyesinden 7.000 fit yükseklikteki benzersiz konumu ile dünyaca ünlüdür.

En ikonik özelliği, tribünlerin büyük bir kısmını kaplayan devasa konsol çatısıdır. Bu çatı, sesi hapsetmek ve Meksika Milli Takımı'nın maçlarıyla özdeşleşen korkutucu bir gürültü duvarı oluşturmak için tasarlanmıştır.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 83.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecektir.