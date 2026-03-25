Çek Cumhuriyeti - İrlanda Dünya Kupası Elemeleri maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: 26 Mart maçı, fiyatlar ve daha fazlası

Çek Cumhuriyeti ve İrlanda Cumhuriyeti taraftarları, 20 yılı aşkın bir aradan sonra Dünya Kupası'na geri dönmeyi hayal ediyor. İki takım, 26 Mart'ta Prag'da oynanacak UEFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşı karşıya gelecek ve siz de kimin zafer yolunda ilerlemeye devam edeceğini izlemek için orada olabilirsiniz.

Heyecan dolu bir maç olacak. Çek Cumhuriyeti şu anda uzun bir iç saha yenilmezlik serisi yakalamış olsa da, İrlandalılar coşkulu ve sesli bir taraftar grubu tarafından desteklenecek.

GOAL, yaklaşan Çek Cumhuriyeti - İrlanda Cumhuriyeti Dünya Kupası eleme maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olacağı dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri size sunsun.

Çek Cumhuriyeti - İrlanda Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Bilet 26 Mart Perşembe Çek Cumhuriyeti - İrlanda (20:45) Fortuna Arena (Prag) Bilet

Çek Cumhuriyeti - İrlanda Dünya Kupası Elemeleri biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

Çek Cumhuriyeti-İrlanda maçı biletleri, milli takımın resmi bilet satış ortağı Ticketportal üzerinden Şubat ayı başlarında, takımın sadakat programı üyeleri için çeşitli aşamalarda satışa sunuldu. Üyelik programının en üst kademesindeki üyeler (“FC Repre Hvezda”), 4 Şubat’tan itibaren bilet satın alabildi. Sonraki satış dönemleri ise 6 Şubat ve 9 Şubat’ta başladı.

İrlandalı taraftarlara maç için 1.024 bilet ayrıldı; bu, Fortuna Arena'nın 19.370 kişilik kapasitesinin %5'inden biraz fazlasına denk geliyor.

Ayrıca, biletler ikincil piyasadan da satın alınabilir. StubHub, alternatif kanallardan son dakika bilet satın almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir.

Çek Cumhuriyeti - İrlanda Dünya Kupası Elemeleri biletleri: Fiyatları ne kadar?

Çek Cumhuriyeti milli takım maçlarının bilet fiyatları, koltuk konumu, paket ve rakibe göre değişiklik gösterebilir. Yaklaşan İrlanda Cumhuriyeti ile oynanacak play-off maçı için resmi kanallardan satılan bilet kategorileri (ve yetişkin fiyatları) şu şekildeydi:

Premium koltuk: 2200 CZK (90 €)

2200 CZK (90 €) Kategori I: 1650 CZK (68 €)

1650 CZK (68 €) Kategori II: 1250 CZK (51 €)

1250 CZK (51 €) Kategori III: 750 CZK (30 €)

750 CZK (30 €) Kategori IV: 500 CZK (20 €)

Ek bilgi için ulusal federasyonların web sitelerini ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

Çek Cumhuriyeti - İrlanda Dünya Kupası Elemeleri maçından ne bekleyebilirsiniz?

20. yüzyılda dünya futbol sahnesinin gediklisi olan ve 1934 ile 1962'de ikincilik elde eden Çek Cumhuriyeti, şaşırtıcı bir şekilde son 30 yılı aşkın süredir Dünya Kupası'na sadece bir kez (2006) katılabildi.

Miroslav Koubek'in "Narodak" takımı etkileyici iç saha performansını sürdürür ve İrlanda'yı mağlup ederse, 31 Mart'ta Prag'daki Stadion Letna'da Danimarka veya Kuzey Makedonya ile bir başka iç saha maçı bekliyor. Elbette, İrlanda galip gelirse, Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda Danimarka veya Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak.

İrlanda'yı 2002 Kore-Japonya Dünya Kupası'ndan bu yana Dünya Kupası'nda görmedik. Ancak Heimir Hallgrímsson'un takımı, son üç grup eleme maçını kazanarak harika bir formda Prag'a gidiyor. Dublin'de Portekiz'i unutulmaz bir şekilde yendiler ve Macaristan'da Troy Parrott'un hat-trick yaptığı 3-2'lik mucizevi bir geri dönüşe imza attılar.

İki takım daha önce sekiz kez karşılaştı ve İrlanda birkaç galibiyet elde etse de, bunların ikisi de Dublin'de oynanan uluslararası dostluk maçlarında geldi ve yarı final rakibine karşı hiç gol yemedi. Çekler, kendi sahasında İrlanda'ya karşı dört maçta dört galibiyet hedefliyor.