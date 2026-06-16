Çek Cumhuriyeti, 2026 Dünya Kupası'nın ikinci turunda hayati önem taşıyan bir maç olarak görülen A Grubu'ndaki Güney Afrika karşılaşması için Güney'e gidiyor.

2026 Dünya Kupası'nda Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı ne zaman oynanacak?

Çek Cumhuriyeti'nin 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Bilet 12 Haziran 2026 Güney Kore - Çek Cumhuriyeti Akron Stadyumu, Zapopan Bilet 18 Haziran 2026 Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 25 Haziran 2026 Çek Cumhuriyeti - Meksika Estadio Azteca, Meksiko Bilet

2026 Güney Afrika Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 11 Haziran 2026 Meksika - Güney Afrika Estadio Azteca, Meksiko Bilet 18 Haziran 2026 Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 25 Haziran 2026 Güney Afrika - Güney Kore Estadio BBVA, Guadalupe Bilet

Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçından ne beklemeli?

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Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçına bilet nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Atlanta'daki Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarların odak noktasıdır. Her iki takım da Mercedes-Benz Stadyumu'nda A Grubu'nun kritik bir karşılaşmasında mücadele edeceğinden, özellikle Güneydoğu'daki büyük uluslararası topluluklardan gelen talebin istikrarlı olması beklenmektedir.

Şu anda, en ucuz resmi biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 120 ila 200 dolar arasında satılmaktadır. İkincil piyasada, turnuva ilerledikçe giriş seviyesi "giriş" fiyatlarının 450 ila 600 dolar arasında başladığı görülmüştür.

Dağılım şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Kat): 120 – 450 dolar

Kategori 2 (Orta Kat): 500 – 950 dolar

Kategori 1 (Alt Kat/Yan Hat): 1.000 – 2.200 dolar

Konukseverlik/VIP: 3.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Atlanta önemli bir seyahat merkezi olduğundan ve bu maç her iki ülkenin eleme turu hedefleri için hayati bir adım olduğundan, yerel ve seyahat eden taraftarların talebinin yüksek olması beklenmektedir. Mercedes-Benz Stadyumu'nda bu karşılaşmayı izlemek isteyen bütçeye duyarlı taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erken temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Mercedes-Benz Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Turnuva için resmi olarak Atlanta Stadyumu olarak adlandırılan (ve ticari olarak Mercedes-Benz Stadyumu olarak bilinen) Georgia'daki bu tesis, mimari inovasyonun bir şaheseri ve Kuzey Amerika'da LEED Platin sertifikası alan ilk profesyonel spor stadyumudur.

Atlanta şehir merkezinin tam kalbinde yer alan stadyum, sekiz adet yarı saydam üçgen panelden oluşan eşsiz bir açılır kapanır çatıya sahiptir; bu paneller aynı anda hareket ederek bir kamera diyaframının açılıp kapanması gibi bir görsel etki yaratır.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 75.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.