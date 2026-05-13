Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Mercedes-Benz Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Çek Cumhuriyeti, 2026 Dünya Kupası'nın ikinci turunda hayati önem taşıyan bir maç olarak görülen A Grubu'ndaki Güney Afrika karşılaşması için Güney Afrika'ya gidiyor.

GOAL, nereden satın alınabileceği, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı ne zaman oynanacak?

Çek Cumhuriyeti'nin 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran 2026 Güney Kore - Çek Cumhuriyeti Akron Stadyumu, Zapopan Bilet 18 Haziran 2026 Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 25 Haziran 2026 Çek Cumhuriyeti - Meksika Estadio Azteca, Meksiko Bilet

2026 Güney Afrika Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 11 Haziran 2026 Meksika - Güney Afrika Estadio Azteca, Mexico City Bilet 18 Haziran 2026 Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 25 Haziran 2026 Güney Afrika - Güney Kore Estadio BBVA, Guadalupe Bilet

Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçına bilet nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Atlanta'da oynanacak Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı için, bütçesi kısıtlı taraftarlar şu anda giriş seviyesi fiyatlara odaklanmaktadır. Her iki takım da Mercedes-Benz Stadyumu'nda A Grubu'nun kritik bir karşılaşmasında mücadele edeceğinden, özellikle Güneydoğu'daki büyük uluslararası topluluklardan gelen talebin istikrarlı olması beklenmektedir.

Şu anda, stadyumun üst katlarında en ucuz resmi biletler yaklaşık 120 ila 200 dolar arasında satılmaktadır. İkincil piyasada ise turnuva ilerledikçe giriş seviyesi biletlerin fiyatları 450 ila 600 dolar civarında seyretmektedir.

Dağılım şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Kat): 120 – 450 dolar

Kategori 2 (Orta Kat): 500 – 950 dolar

Kategori 1 (Alt Kat/Yan Hat): 1.000 – 2.200 dolar

Konukseverlik/VIP: 3.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Atlanta önemli bir seyahat merkezi olduğundan ve bu maç her iki ülkenin eleme turu hedefleri için hayati bir adım olduğundan, yerel ve seyahat eden taraftarların talebinin yüksek olması beklenmektedir. Mercedes-Benz Stadyumu'nda bu karşılaşmayı izlemek isteyen bütçeye duyarlı taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erken temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Mercedes-Benz Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Turnuva için resmi olarak Atlanta Stadyumu olarak adlandırılan (ve ticari olarak Mercedes-Benz Stadyumu olarak bilinen) Georgia'daki bu tesis, mimari inovasyonun bir şaheseri ve Kuzey Amerika'da LEED Platin sertifikasını alan ilk profesyonel spor stadyumudur.

Atlanta şehir merkezinin kalbinde yer alan stadyum, sekiz adet yarı saydam, üçgen panelden oluşan ve aynı anda hareket ederek kamera diyaframının açılıp kapanması gibi bir görsel etki yaratan, eşsiz bir açılır kapanır çatıya sahiptir.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 75.000 kişilik turnuva kapasitesiyle hizmet verecek.