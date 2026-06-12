Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı 18 Haziran 2026 tarihinde saat 12:00 EST ve 16:00 GMT'de başlayacak.

Maç bilgisi

Bafana Bafana, turnuvanın açılış gününde Meksika'ya 2-0 yenilerek A Grubu'na felaket bir başlangıç yaptı. Bu maçta iki oyuncu hakem tarafından oyundan atıldı. Sphephelo Sithole ve Themba Zwane'nin gördüğü kırmızı kartlar, sahada 11 kişi varken bile net gol fırsatları yaratmakta zorlanan takımı ciddi şekilde zayıflattı ve her iki oyuncu da Çekler ile oynanacak bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Çek Cumhuriyeti, A Grubu'nun diğer açılış maçında 59. dakikada öne geçmesine rağmen Güney Kore'ye 2-1 yenildi. Her iki takımın da gruptan çıkmak için şimdiden kıyasıya mücadele verdiği düşünülürse, bu maçın önemi daha da artmış durumda.

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Çek Cumhuriyeti'nin kilit oyuncuları kimler ve teknik direktörü kim?

2006'dan bu yana ilk kez dünya sahnesine geri dönen Çek Cumhuriyeti, teknik kalitesiyle harmanlanmış sağlam ve çalışkan oyun stiliyle tanınıyor. Miroslav Koubek yönetimindeki takım, pragmatik bir futbol oynuyor.

191 cm'lik heybetli fiziğini üst düzey teknik becerilerle birleştiren Schick, geçen sezon Bundesliga'da 28 maçta 16 gol atarak turnuvaya giriyor. O, takımın en önemli gol tehdidi ve odak noktası olmaya devam ediyor. West Ham'ın orta saha oyuncusu Tomas Souček, devasa bir adam olarak duran toplarda sürekli bir tehdit oluşturuyor ve aynı zamanda ceza sahasına akıllı son an koşularıyla gol pozisyonlarına girme konusunda sağlıklı bir yeteneğe sahip. Lyon'un yıldızı Pavel Šulc, Schick'in hemen arkasında oynayan heyecan verici bir oyun kurucu.

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Güney Afrika'nın kilit oyuncuları kimler ve teknik direktörleri kim?

Her şey Mamelodi Sundowns'ın orta saha metronomu Teboho Mokoena üzerinden yürüyor. Bafana Bafana teknik direktörü Hugo Broos, onun etrafında 21 yaşındaki Orlando Pirates'ın yıldızı Relebohile Mofokeng'in erken gelişmiş yeteneklerine de güvenecek.

ABD'de forma giyen savunma oyuncusu Mbekezeli Mbokazi henüz 20 yaşında olmasına rağmen şimdiden Bafana'nın gelecekteki kaptanı olarak gösteriliyor. Burnley'in forveti Lyle Foster, durmak bilmeyen presleri, kanat koşuları ve akıllı pas oyunuyla hücum hattına liderlik edecek.

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Çek Cumhuriyeti'nin tahmini ilk 11'i

Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick.

Tahmin edilen Bafana ilk 11'i

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Adams; Mofokeng, Mbatha, Appollis; Foster.

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Çek Cumhuriyeti 26 kişilik kadro

Kaleciler: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Defans oyuncuları: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Prag), David Jurasek (Slavia Prag), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Sparta Prag), David Zima (Slavia Prag)

Orta saha oyuncuları: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Slavia Prag), Hugo Sochurek (Sparta Prag), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Olympique Lyonnais), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Forvetler: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Prag), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

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Güney Afrika 26 kişilik kadro

Kaleciler: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defans: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (hepsi Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (her ikisi de Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Orta saha oyuncuları: Teboho Mokoena, Jayden Adams (her ikisi de Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Forvetler: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (hepsi Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (ikisi de Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Form

Karşılaşma İstatistikleri

Sağlanan maç kayıtlarında Çekya ve Güney Afrika arasında karşılaştırmalı veriler bulunmamaktadır. Bu karşılaşma, iki ülke arasında uluslararası sahnede gerçekleşen nadir bir karşılaşmayı temsil etmektedir.