Cehennemin 220 saniyesi: Aston Villa, Manchester United'a kara bir tarih yazdırdı

Manchester United taraftarları, takımlarının İngiltere Premier Lig'in onuncu haftası kapsamında bu akşam, pazar günü oynanan maçta Aston Villa karşısında ilk dört dakikada iki golle geriye düşmesinin ardından, Old Trafford'da erken ve sarsıcı bir şok yaşadı.

Aston Villa, birkaç dakika içinde filelere iki kez gönderme başarısı göstererek ev sahibi takımı ateşli bir başlangıçla şaşırttı ve Manchester United'ı başlama vuruşundan itibaren muazzam bir baskı altına sokarken, Old Trafford tribünlerinde bir şaşkınlık hali yaşandı.

İkinci dakikada Aston Villa adına skoru açan Alisson Edward, takımına ev sahibinin hesaplarını bozan erken bir üstünlük sağladı; ardından dördüncü dakikada Nicolas Jackson ikinci golü ekleyerek ikinci darbeyi indirdi ve Manchester United taraftarlarının şokunu ikiye katladı.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış "Opta" ağı, Manchester United için tarihi bir olumsuz rakamı ortaya koyarak şunları aktardı: "Üç dakika 40 saniyenin ardından bu, Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'deki katılım tarihinde 0-2 geriye düştüğü en hızlı an."

Manchester United bu felaket senaryosuna teslim olmadı ve 16. dakikada farkı bire indirmeyi başardı; Portekizli kaptanı Bruno Fernandes'in Matheus Cunha lehine verilen penaltıdan golü kaydetmesiyle, ev sahibine maçın atmosferine geri dönebilme konusunda biraz umut geri geldi.

Kendi cephesinde "Squawka" ağı, geçtiğimiz salı günü Old Trafford'un tanık olduğu benzer bir olayı anımsatarak Aston Villa'nın şok edici başlangıcına dikkat çekti; o gün Roma, büyük Avrupa kupaları müsabakaları kapsamında Manchester United'ın evinde iki gol atan en hızlı takım olmuştu.

Ağ şunları söyledi: "Geçtiğimiz salı günü Roma, büyük Avrupa kupaları müsabakaları kapsamında Old Trafford'da iki gol atan en hızlı takım oldu. Bugün ise Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de Manchester United karşısında 2-0 öne geçen en hızlı takım oldu. Manchester United geri dönüp yeniden galibiyet elde etmeyi başarabilecek mi?"

Böylece Manchester United, maçın başında çifte darbe aldıktan sonra zorlu bir sınavla karşı karşıya kaldı; taraftarları önünde yeni bir mağlubiyetten kaçınmak ve beklenmedik bir kâbusla başlayan bir karşılaşmada kontrolü yeniden ele almak için hızlı bir ayağa kalkış sergilemesi gerekiyor.