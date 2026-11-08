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FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP
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Cehennemin 220 saniyesi: Aston Villa, Manchester United'a kara bir tarih yazdırdı

U. Emery
P. Guardiola
M. Arteta
M. United - Aston Villa
M. United
Aston Villa
Premier Lig
B. Fernandes
N. Jackson
M. United - Roma
Roma
Şampiyonlar Ligi
Roma - Sassuolo
Sassuolo
Serie A
İspanya
İngiltere
Portekiz
Senegal
İtalya

Daha önce hiç yaşanmamış bir rakam

Manchester United taraftarları, takımlarının İngiltere Premier Lig'in onuncu haftası kapsamında bu akşam, pazar günü oynanan maçta Aston Villa karşısında ilk dört dakikada iki golle geriye düşmesinin ardından, Old Trafford'da erken ve sarsıcı bir şok yaşadı.

Aston Villa, birkaç dakika içinde filelere iki kez gönderme başarısı göstererek ev sahibi takımı ateşli bir başlangıçla şaşırttı ve Manchester United'ı başlama vuruşundan itibaren muazzam bir baskı altına sokarken, Old Trafford tribünlerinde bir şaşkınlık hali yaşandı.

İkinci dakikada Aston Villa adına skoru açan Alisson Edward, takımına ev sahibinin hesaplarını bozan erken bir üstünlük sağladı; ardından dördüncü dakikada Nicolas Jackson ikinci golü ekleyerek ikinci darbeyi indirdi ve Manchester United taraftarlarının şokunu ikiye katladı.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış "Opta" ağı, Manchester United için tarihi bir olumsuz rakamı ortaya koyarak şunları aktardı: "Üç dakika 40 saniyenin ardından bu, Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'deki katılım tarihinde 0-2 geriye düştüğü en hızlı an."

Manchester United bu felaket senaryosuna teslim olmadı ve 16. dakikada farkı bire indirmeyi başardı; Portekizli kaptanı Bruno Fernandes'in Matheus Cunha lehine verilen penaltıdan golü kaydetmesiyle, ev sahibine maçın atmosferine geri dönebilme konusunda biraz umut geri geldi.

Kendi cephesinde "Squawka" ağı, geçtiğimiz salı günü Old Trafford'un tanık olduğu benzer bir olayı anımsatarak Aston Villa'nın şok edici başlangıcına dikkat çekti; o gün Roma, büyük Avrupa kupaları müsabakaları kapsamında Manchester United'ın evinde iki gol atan en hızlı takım olmuştu.

Ağ şunları söyledi: "Geçtiğimiz salı günü Roma, büyük Avrupa kupaları müsabakaları kapsamında Old Trafford'da iki gol atan en hızlı takım oldu. Bugün ise Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de Manchester United karşısında 2-0 öne geçen en hızlı takım oldu. Manchester United geri dönüp yeniden galibiyet elde etmeyi başarabilecek mi?"

Böylece Manchester United, maçın başında çifte darbe aldıktan sonra zorlu bir sınavla karşı karşıya kaldı; taraftarları önünde yeni bir mağlubiyetten kaçınmak ve beklenmedik bir kâbusla başlayan bir karşılaşmada kontrolü yeniden ele almak için hızlı bir ayağa kalkış sergilemesi gerekiyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
K
K
K
K
K
2
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
10712267+1922
K
K
K
K
K
3
M.CityM.CityMCI
107032113+821
K
K
K
K
K
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
K
K
K
K
K
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
K
K
K
K
K
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
K
K
K
K
B
7
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
104331614+215
K
K
K
K
K
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
K
K
B
K
B
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
10352108+214
K
K
B
B
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
B
B
K
K
B
11
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
103341011-112
K
K
K
K
B
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
103341316-312
B
K
K
K
K
13
Hull CityHull CityHUL
102531111011
K
B
B
K
B
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
103251520-511
K
B
B
K
K
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
B
B
K
K
K
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
K
K
B
K
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
103071019-99
K
K
K
K
K
18
M. UnitedM. UnitedMUN
101541419-58
B
K
K
B
B
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
K
K
B
K
K
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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