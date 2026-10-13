Galatasaray taraftarları, Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde Barcelona'ya ateşli bir uyarı gönderdi ve onlarca yıldır Avrupa'yı korkutan tek bir mesajı iletti: "Cehenneme hoş geldiniz." Bu mesaj, kıtada konuk takımlar için en zorlu ve en ürkütücü statlardan biri olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi - Rams Park'ta Blaugrana'yı nelerin beklediğine işaret ediyor.

İspanyol "Mundo Deportivo"ya göre, resmi adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi - Rams Park olan Galatasaray'ın stadı, konuk takımlar için dünyanın en zorlu futbol statlarından biri olarak tanınıyor. Kapasitesi 54 bin seyirciyi aşmamasına ve 2011 yılında yakın bir tarihte açılmış olmasına rağmen, güçlü bir rakip ziyaret ettiğinde adeta bir yanardağa dönüşüyor.

Eski stat "Türk cehennemi" olarak lakap almıştı ve bu gelenek yeni stada da miras kaldı. Taraftarlar, konuk takımları tribünlerde "Cehenneme hoş geldiniz" yazan dev bir mozaik koreografiyle karşılıyor. Statın orijinal adı, Türk kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'e dayanıyor; modern dönemde ise ana sponsorun adını, yani ağırlıklı olarak inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve büyük bir nüfuza sahip çok uluslu şirket "Rams Global"ın adını taşıyor.

131 desibel: "Türkiye cehennemini" doğrulayan veriler

Cehennem lakabı boşuna verilmedi; bunu rakamlar da doğruluyor. İspanyol gazetesinin aktardığına göre, 18 Mart 2011'de ezeli rakip Fenerbahçe'ye karşı oynanan tarihi derbi maçında Galatasaray taraftarları, o dönem bir futbol stadı içindeki gürültü seviyesinde dünya rekoru kırdı. Ses şiddeti 131,76 desibele ulaştı; kulübün kendisinin açıkladığı bu muazzam ses, takımını her zaman zafere taşıyan coşkulu bir atmosfer yarattı.

Tüm bu cehenneme rağmen Barcelona'nın İstanbul'da geri adım atmamasını sağlayacak iyi bir geçmişi var. Bu tür atmosferlerde deneyimli olan Blaugrana, son üç ziyaretinde bu cehennemi susturabileceklerini gösterdi.

19 Mart 2002'de Carles Rexach yönetimindeki Barcelona, ikinci yarıda Luis Enrique'nin attığı golle kazandı. Takip eden sezonda ise Louis van Gaal yönetiminde, Kluivert ve Luis Enrique'nin golleriyle 2-0'lık net bir galibiyet elde ettiler; Luis Enrique'nin golü tesadüfen Barcelona formasıyla attığı 100. goldü.

2023 yılında ise yeni statta, Avrupa Ligi son 16 turunda Blaugrana, Pedri ve Aubameyang'ın golleriyle yeniden kazandı ve Türk cehenneminin Katalan ekibini durdurmak için yeterli olmayabileceğini kanıtladı.







