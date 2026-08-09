Bu makalenin ilk versiyonu Mart 2023’te yayımlandı.

Arsenal, Bruno Guimaraes için Newcastle United’a 87,5 milyon euro ödedi. Böylece 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, Declan Rice’ın ardından kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu. Önceki kulüplerinde olduğu gibi Arsenal’de de 39 numaralı formayı giyecek. Bu numara onun için kökeninin simgesi ve dünyanın en iyi ligindeki en iyi oyunculardan biri olmak için geçtiği zorlu yolu ona hatırlatıyor.

Rio’da, çocukken Maracana’nın yakınında büyümesine ve boş bulduğu her dakikada arkadaşlarıyla top peşinde koşmasına rağmen futbolcu olması kaderinde yazılı değildi. Tam tersine: Babası onu futsala yazdırmak isterken, annesinin futbolla pek arası yoktu. Guimaraes’in 2023’te The Players' Tribune için kaleme aldığı yazıda anlattığı üzere, annesi genç Bruno’nun iyi bir yüzücü olmasını çok daha fazla istiyordu.

Annesi babasına şöyle demişti: "Hayır, hayır, hayır. Evde bir tane daha öylesinden istemiyorum, bu beni öldürür." Bunun üzerine Bruno’yu yüzme kulübüne yazdırdı. Bruno altı ay boyunca yüzme antrenmanına gitti, sonra ağlayarak eve geldi: "Anne, bu yüzme işi! Cidden mi? Bundan hiç keyif almıyorum. Özür dilerim ama benim topla oynamam lazım."

Bruno Guimaraes’in idolü Ronaldinho’ydu

Bundan sonra hayalinin peşinden koştu; bir gün büyük idolü Ronaldinho gibi başarılı bir profesyonel futbolcu olmak istiyordu. Annesi bir motosiklet mağazasında çalışırken, babası taksi şoförlüğü yaparak aileyi geçindiriyordu. Bruno, "Brezilya’da, özellikle de Rio’da bu çok ağır bir iş" dedi. "Bütün gün ve bütün gece çalışıyorsun. Babamı neredeyse sadece cumartesi günleri beni futbol oynarken izlemeye geldiğinde görürdüm." O dönemde 039 numarası Bruno’nun zihnine çoktan kazınmıştı; bu, babasının taksisinin numarasıydı.

Bruno 11 ve 12 yaşlarındayken köklü kulüpler Botafogo ve Fluminense’de deneme antrenmanlarına çıktı, ancak ikisinde de kabul edilmedi. O dönemde Bruno sahne korkusuyla büyük sorunlar yaşıyordu ve büyük kulüplerden birine gidemediği için yıkılmıştı. "Ama annem daha sonra bana Cafu’nun hikayesini anlattı ve onun da ilk başta neredeyse her büyük kulüp tarafından reddedildiğini söyledi."

Bruno, 15 yaşında Audax Sao Paulo’nun altyapı akademisine geçme fırsatı yakaladı. Bu büyük bir fırsattı ama aile için aynı zamanda zor bir adımdı: "Ailem beni babamın sarı taksisiyle beş saatlik yolda Sao Paulo’ya götürdüğünde yaşadıklarımızı asla unutmayacağım. Tek çocuklarını bu büyük şehirde tanımadıkları başka gençlerin yanına, 18 ranza bulunan kalabalık bir yatakhaneye bıraktılar."

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Bruno Guimaraes: Audax Sao Paulo’da zor dönem

Bugün 28 yaşında olan oyuncunun anlattığına göre, ilk başlarda her gece ağlıyordu. Bunun bir nedeni de yatakhanedeki istenmeyen misafirlerdi. Eski bir telefonu yastığının altında saklıyordu. Bir gece yine ona uzandı. "Ama eski plastik telefonu hissetmek yerine bir anda kıllı bir şeye dokundum. Yumuşak değil, iğrençti. Bir kuyruğa dokundum. O kadar yüksek sesle çığlık attım ki. O şişman fare orada oturmuş bana bakıyordu, sanki ‘Hey, benim yatağımda ne yapıyorsun?’ der gibiydi."

Yataktan fırladığında Bruno başını yatağa çarptı, ardından iki fare daha ortaya çıktı. Bruno, "Kendimi cehenneme düşmüş gibi hissettim" diye hatırladı. Audax’tan ayrılmak için çantalarını topladığı birden fazla kez olmuştu. Ona güç veren tek şey, izin günlerinde ve hafta sonlarında anne babasının ziyaretleriydi. Oğullarını görmek için her seferinde 039 numaralı sarı taksiyle Sao Paulo’ya geliyorlardı.

Bruno’nun kariyerinin devamı açısından belirleyici olan şey Fernando Diniz ile yaptığı bir konuşmaydı. Eski profesyonel futbolcu ve şu anki Corinthians teknik direktörü, o dönemde Audax’ın başındaydı. Bruno, A takımın sezon öncesi hazırlıkları sırasında geçen o konuşmayı hâlâ çok iyi hatırlıyordu. Diniz ona şöyle demişti: "Bruninho, hayatında her ne yapmak istiyorsan, en iyilerden biri olacaksın. Çünkü sen adanmışsın ve odaklanmışsın. (…) Büyük bir oyuncunun ruhuna sahipsin." Buna rağmen Diniz’in Bruno’yu 19 yaşındayken profesyonel takımda oynatması için bir yıl daha geçmesi gerekti.

Bruno Guimaraes, 39’u baldırına dövme yaptırdı

O andan itibaren büyük kariyeri hız kazandı. Bruno, 2017’de Athletico Paranaense’ye geçti; 2020’nin başında Olympique Lyon sağlam ve teknik kapasitesi yüksek orta saha organizatörünü 20 milyon euro bonservisle Avrupa’ya getirdi. İki yıl sonra ise Suudi Arabistan devralmasının ardından Newcastle United’ın ilk pahalı transferi olarak bunun iki katından daha fazla bir bedelle geldi. Magpies’teki iyi gelişiminin ve Brezilya ile iki Dünya Kupası katılımının ardından artık Arsenal için oynuyor.

Yükselişi boyunca hep yanında olan şey, babasının taksisinde yer alan 39 numarasıydı. Guimaraes bu numarayı sadece baldırında dövme olarak taşımıyor, aynı zamanda forma numarası olarak da kullanıyor: "Paranaense’ye geldiğimde babamla telefonda konuşuyordum ve hangi numarayı seçmem gerektiğini konuşuyorduk. 1997 doğumlu olduğum için 97’yi düşündüm. Ama o şöyle dedi: ‘39’a ne dersin? Bu bir sayıdan fazlası. 039 bize her şeyi sağladı. Evimizi, yemeğimizi, mobilyalarımızı ve senin futbol ayakkabılarını.’"

Bruno bu fikri beğendi ve malzemeciye gidip bu numarayı sormak istedi. Ancak onun için bir forma çoktan ayrılmıştı. "Çantayı açtım ve yemin ederim: 39’du" diye anlattı Bruno. Hatta ağlamak zorunda kaldığını söyledi. Şaşılacak bir şey yok, bundan daha büyük bir kader ortaklığı herhalde olmaz.