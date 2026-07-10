"Cehennemde yaşıyoruz"... Bir Fransız aile, Arjantin maçındaki karar nedeniyle Mısır'ın bir numaralı düşmanı haline geldi

Fransız "Le Texier" ailesinin hayali, birkaç saat içinde gerçek bir kabusa dönüştü; tek suçları, oğullarının isminin, Dünya Kupası'nda Mısır ile Arjantin arasındaki heyecan verici maçı yöneten hakem François Texier'in ismine benzemesiydi.

"WhatsApp" üzerinden 445 mesaj, tehditler, annenin fotoğrafı ve telefon numarasının "Mısır'daki tüm sosyal medya platformlarında" yayılması... Bu, futbolla hiçbir ilgisi olmayan, ancak kendini kıtalararası bir halk öfkesi fırtınasının ortasında bulan bir ailenin hikâyesi.

Fransız "rmcsport" ağı, isimlerdeki küçük bir benzerliğin, "Haute-Savoie" bölgesinde yaşayan bir Fransız ailesi için elektronik bir cehenneme dönüştüğüne dikkat çekti. Mısır'ın 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'e 3-2 yenilerek son 16 turundan elenmesinin ardından, Fransız hakem François Létixier'in yönettiği ve hakemlik konusunda geniş tartışmalara sahne olan maçın ardından.

Olay, öfkeli Mısırlı taraftarların hakem "Létixier" ile, futbolla hiçbir ilgisi olmayan lüks bir otelde müdür yardımcısı olarak çalışan Fransız vatandaşı François "Le Texier" Letexier'i karıştırmasıyla başladı. İki ismin yazılışında sadece bir harf fark olmasına rağmen, masum adam ve ailesi Facebook ve WhatsApp üzerinden eşi benzeri görülmemiş bir hakaret ve tehdit seline maruz kaldı.

"rmcsport"a göre anne Sophie Le Texier şunları söyledi: "Maç izlerken stadyumda François Létixier adını duyduğumuzda bunu eğlenceli bulurduk, ama artık bu hiç de komik değil... Biz hiç futbol hayranı değiliz. Fransa'nın maçları dışında hiç maç izlemiyoruz."

Maçı izlememiş olan aile, ertesi gün bir hakaret seliyle uyandı. Sophie, “Oğlumun ahlaksız olduğunu ve onu nasıl yetiştireceğimi bilmediğimi söyleyen mesajlar almaya başladım… Başlangıçta bu durum bizi biraz gülümsetmişti, ama sonra mesajlar giderek daha aşağılayıcı hale geldi” diye anlatıyor.

Aile, birkaç saat içinde hakaretlerin açık tehditlere dönüştüğünü iddia etti: “Bize ölüm dileklerinde bulunuyorlar, bizi bulana kadar peşimizi bırakmayacaklarını söylüyorlar, bizi korkutuyorlar. Yaşadıklarımız çok şiddetli; buna hazırlıklı değildik, çünkü kırsalda yaşıyoruz.”

En büyük felaket ise ailenin kişisel bilgilerinin sızdırılmasıydı; Sophie şöyle vurguladı: “Şu anda fotoğrafım ve telefon numaram Mısır’daki sosyal medya platformlarında her yere yayılmış durumda; orada ünlü oldum, bunu istemiyorum.”

Aile, bu yanlış anlaşılmayı açıklığa kavuşturmaya çalıştı, ancak nafile: “O değil dediğimde bazıları sözlerime şüpheyle yaklaşıyor, onun ikiz kardeşi olduğunu söylüyorlar, oysa ikisi birbirine hiç benzemiyor.”

Aile, 3 gün süren sürekli tacizin ardından Fransız polisine başvurdu, Mısır Büyükelçiliği ile iletişime geçti ve siber güvenlik uzmanlarından yardım aldı; ancak mesajlar durmadı; Fransızca, İngilizce ve Arapça aramalar gelmeye devam etti... Anne çaresizce şöyle dedi: “Konuşmaya başladığımızda WhatsApp’ta sadece 445 mesaj vardı.”

Son olarak şöyle ekledi: “Bu durum çok yıpratıcı, çok endişeliyim, öğle yemeğinde hiçbir şey yiyemedik. Korku ve endişe… Bundan sonra ne olacak? Polis ‘bırakın geçsin, sakinleşir’ diyor ama bu kadar çabuk sakinleşeceğini sanmıyorum.”