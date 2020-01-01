Ceferin'den final müjdesi: "Seyirciliymiş gibi hazırlanıyoruz"

UEFA başkanı Ceferin, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacakmış gibi hazırlık yaptıklarını söyledi.

UEFA başkanı Aleksandar Ceferin, 29 Mayıs 2021'de İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacakmış gibi hazırlandıklarını belirtti.

Ülkesi Slovenya'da yayın yapan 24.ur'a konuşan Ceferin, "UEFA'nın kuruluşundan beri geçirdiğimiz en zorlu yıl 2020 oldu. Sorunlara rağmen 1200'den fazla maçı büyük bir olay yaşamadan oynatmayı başardı. Umuyorum ki 2021 daha iyi bir yıl olacak. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanmasını umuyoruz ve hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen Avrupa Süper Ligi projesi hakkında da eleştirilerde bulunan Ceferin, "Böyle bir proje başkanı Florentino Perez'in uzun zamandır hayallerini süslüyor. Ancak 'nın iki başkan adayı, yönetimi ve bazı İngiliz kulüpleri buna karşı çıkıyorlar. Yalnızca konuya uzun vadeli bakmayanlar böyle bir projeyi destekliyor" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine de hazırlandıklarını vurgulayan Ceferin, "Salgın süreci başarıyla tamamlandıktan sonra 2024'te bir takım değişiklikler yapmayı planlıyoruz. Daha kapsayıcı ve farklı bir format gündemimizde. Maçları hafta sonuna alma düşüncemiz yok çünkü yerel liglerin değerini korumasını istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.