Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Sloven Aleksander Ceferin, uluslararası futbol federasyonu FIFA'ya dolaylı ve sert eleştiriler yönelterek, oyunun haklarının bir kısmını yatırımcılara satmayı amaçlayan tartışmalı özel yatırım projesinin çökmesine rağmen futbol dünyasında güvenin hâlâ kaybolmuş durumda olduğunu vurguladı.

Ceferin'in açıklamaları, bugün çarşamba günü "Portekiz Futbol Zirvesi" etkinlikleri sırasında sunduğu video aracılığıyla kaydedilmiş bir konuşmada geldi. Bu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun krizi kontrol altına alma girişimi ve yönetim organı içindeki karar alma mekanizmasının gözden geçirilmesi önerisinden bu yana yaptığı ilk kamuya açık açıklamalardı.

Birlik ve şeffaflık: Tehdit altındaki temeller

UEFA Başkanı, oyunun korunmasının pazarlığa açık olmayan ilkelere dayandığını vurgulayarak şunları söyledi: "Sporumuzda güven üç temele dayanır: birlik, şeffaflık ve azınlığa değil çoğunluğa hizmet eden yönetişim. Son dönemde bu üç temel, onları korumaya yemin etmiş kişiler tarafından göz ardı edildi."

Aleksander Ceferin sert bir üslupla şunları ekledi: "Ancak herkes oyunun çıkarını kişisel hırslarının üzerinde tutmuyor."

Ceferin, doğrudan Zürih'e yönelik görünen mesajında şöyle devam etti: "Dünya futbolunun birliğini parçalayan proje iptal edilmiş olabilir, ancak zedelediği güven henüz geri gelmedi ve bunu yeniden inşa etmek şu anda bizim görevimiz."

Gianni Infantino ya da FIFA'nın adını anmamasına rağmen, göndermeleri oyunun temellerini sarsan öneriye açık bir şekilde işaret ediyordu. Söz konusu öneri, Dünya Kupası dâhil olmak üzere FIFA'nın ticari haklarının yüzde 20'lik bir payının özel sektör yatırımcılarına satılmasıyla ilgiliydi. Bu plan, UEFA, Asya Futbol Konfederasyonu ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından şiddetli ve güçlü bir muhalefetin ardından geçtiğimiz temmuz ayında akamete uğratıldı ve iptal edildi.

Ceferin, Avrupa federasyonunun uzun süredir tekrarladığı kesin bir mesajla açıklamalarını sonlandırdı: "Futbol satılık değildir. Bu, UEFA'nın yıllardır savunduğu bir mesaj ve bu zirvenin onu daha geniş bir alana yaymaya katkıda bulunacağından eminim."

Infantino'nun krizi kontrol altına alma girişimi

UEFA Başkanı'nın açıklamaları, Infantino'nun FIFA Konseyi'ne ve 211 üye ulusal federasyonun başkanlarına yönelttiği resmi bir mesaj aracılığıyla öfkeyi yatıştırmaya çalışmasından yalnızca iki gün sonra geldi.

Infantino mesajında, büyük stratejik girişimlerle ilgili olarak uluslararası federasyondaki yönetişim çerçevesinin bağımsız bir merci tarafından kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini Konsey'den talep edeceğini açıkladı ve karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesinin yolları konusunda kıta ve ulusal federasyonlar ile diğer paydaşlarla geniş kapsamlı istişareler yapılmasını önerdi.

Olası herhangi bir gözden geçirmenin başkanın, yürütme kurulunun ve konseyin rollerini kapsayabileceğini, ayrıca kurumun imajını onarma çabası kapsamında şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesinin yollarının incelenmesini de içerebileceğini açıkladı.

Ancak Infantino'nun mesajı, şimdiye kadar önerilen yatırım projesini yönetme biçimini şiddetle eleştiren bazı büyük federasyonların endişelerini gidermeyi başaramadı.

FIFA Başkanı, uluslararası federasyonu yönetmeye devam etme kararlılığını vurgulamış olup, mart 2027'de yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde yeni bir dönem için aday olması bekleniyor.

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Ceferin, konuşmasının sonunda yetkililere görevlerinin özünü hatırlatma gerekliliğinin altını çizerek şunları söyledi: "Futbolu yönetenler her zaman kimin için yönettiklerini hatırladıkları sürece futbol güvende kalacaktır."