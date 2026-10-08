UEFA Başkanı Sloven Aleksander Ceferin, FIFA başkanlık seçimlerine aday olup olmayacağı ve Gianni Infantino ile rekabet edip etmeyeceği konusundaki tavrını netleştirdi.

Mundo Deportivo gazetesi, Ceferin'in UEFA başkanlığında yeni bir dönem için aday olma isteğini açıkladığını ve böylece FIFA başkanlık seçimlerinden uzaklaştığını bildirdi.

Ceferin, Şubat 2024'te görevine Şubat 2027'den sonra devam etmeyeceğini doğrulamıştı, ancak bu tavrından geri döndü.

Ceferin, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen üst düzey yöneticiler programı sırasında, UEFA başkanlığı için son bir döneme aday olacağını söyledi.

Ceferin, 2019 yılında UEFA başkanlığını devralmıştı ve böylece görevinde 8 yıl geçirmiş olacak. Önceki tüzüğe göre bu sürenin dolması, görevine devam etmesini engelleyen azami süreyi temsil ediyordu; ancak birliğin ana statüsünde yapılan son değişiklik, 4 yıl daha kalmasına imkân tanıyor.

Ceferin'in adaylığını resmen sunması için önünde hâlâ birkaç ay var. UEFA'nın bu hafta içinde üye federasyonlara açıkladığına göre, adaylıkların sunulması için son tarih gelecek 22 Ocak.

UEFA'nın ellinci olağan kongresinin 22 Nisan'da Astana'da düzenlenmesi planlanıyor; bu kongre sırasında önümüzdeki dört yıl boyunca görevi üstlenecek yeni başkanın seçimi açıklanacak.

Toplantı sırasında, UEFA'nın gelecek 18 Mart'ta yapılması planlanan FIFA başkanlık seçimlerinde Gianni Infantino'ya karşı alternatif bir aday gösterip göstermeyeceği henüz açıklanmadı; adaylıkların sunulması için son tarihin gelecek 18 Kasım olduğunu belirtmek gerekir.