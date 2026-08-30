Cedric Hatenboer, Voetbal International'ın haberine göre Eredivisie'ye geri dönüyor. Orta saha oyuncusu Anderlecht'ten ayrılarak Sparta Rotterdam'a dönmek üzere; Rotterdam ekibi Brüksel'e bir milyon euroyu (bonuslar hariç) ödeyecek.

Hatenboer, Excelsior'da çıkış yaptı ve burada Eredivisie'nin en umut vadeden orta saha oyuncularından biri olarak adını duyurdu. Hollanda'nın büyük kulüpleri onu kadrosuna katmak istedi, ancak o sonunda Ocak 2025'te Anderlecht'i seçti.

Hatenboer, sezonu Excelsior'da tamamlama izni aldı ve ardından sınırı aşarak Belçika'ya geçti. Hatenboer, Belçika'nın dev kulübünde kısa sürede gözden düştü ve sonunda A takımda hiç forma giyemedi.

Rotterdamlı oyuncu, Mor-Beyazlılar'ın rezerv takımında beş maçın ötesine geçemedi. 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, Ocak 2026'da sezonun geri kalanı için Telstar'a kiralandı.

Velsen-Zuid'da neredeyse hemen takımın değişmez isimlerinden biri oldu. Kuzey Hollanda ekibi adına çıktığı on yedi maçın ardından Anderlecht'e geri döndü, ancak burada bir geleceği yoktu.

Sparta, Hatenboer için kesinlikle yabancı bir yer değil; oyuncu burada iki farklı döneme yayılan toplam 3,5 yıl altyapıda bulundu. Alphense Boys ve Feyenoord'un ardından 2022'de Excelsior'a geçti.

Hatenboer sağlık kontrolünden geçti ve kısa süre içinde 2030 ortasına kadar sürecek sözleşmeye imza atacak.