Ceda United'ın yıldız oyuncusu, Asya Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında forma giyemeyebilir

Pazartesi günü yayınlanan bir haberde, Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımının yıldız oyuncusunun, yakın zamanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında forma giyemeyebileceği belirtildi.

Kıtasal turnuvanın final aşaması, çeyrek finalden itibaren grup sistemiyle oynanacak ve tüm maçlar tek maçlı eleme sistemine göre 16-25 Nisan tarihleri arasında Cidde'de gerçekleştirilecek.

Al-Ittihad, 14 Nisan'da Al-Inmaa Stadyumu'nda oynanacak 16 turu maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Doğu Bölgesi liginde lider konumda bulunan Japon takımı Machida Zelvia, çeyrek finalde Al-Ittihad ile Al-Wahda arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine özel kaynaklar, Pazartesi günü, Al-Ittihad'ın forveti Saleh Al-Shehri'nin sağ bacak kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan üç ila altı hafta uzak kalacağını açıkladı.

Cezayir'in Cezayir'de oynanacak Asya Şampiyonlar Ligi final turlarına katılıp katılamayacağı konusunda şüpheler var, çünkü takım antrenmanlarına dönmeden önce tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyacı var.

Aynı kaynaklar, iyileşme süresinin El-Şahri'nin tedaviye verdiği tepkiye bağlı olduğunu belirtti, bu da belirlenen süreden önce geri dönme olasılığını da gündeme getiriyor.

Oyuncunun olası yokluğu, El-Ittihad takımı için bir darbe niteliğinde. Takım, Elit Turnuvası'nda güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor ve taraftarları, Batı takımının 20 yıldır kazanamadığı şampiyonluğu elde etmesini bekliyor.

