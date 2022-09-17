Cebu'nun Mendiola'yı 7-1 yendiği karşılaşmada dört gol atan Arda Çınkır, adeta şov yaptı.

Teknik direktörlüğünü Türk antrenör Mehmet Kakil'in yaptığı Filipinler Ligi takımlarından Cebu, sezonun altıncı hafta karşılaşmasında Mendiola'yı 7-1'lik skorla mağlup ederken, 90 dakikaya dört gol sığdıran Arda Çınkır damga vurdu. Gollerinin tamamını 6-0 sona eren ilk yarının 5, 21, 23 ve 36. dakikalarda atan Arda bu performansıyla gol krallığı için de oldukça iddialı olduğunu ortaya koydu.

Futbola 11 yaşındayken Hatay Serinyolspor'da başlayan ve bir yıl sonra Hatayspor'a transfer olan 20 yaşındaki golcü, Kakil'in Cebu'nun başına geçmesinin ardından bu takımın yolunu tutmuştu. Yedi takımlı ligde üçüncü sırada bulunan Cebu'nun şampiyonluk yürüyüşündeki en önemli kozlardan biri olan Arda, GOAL Türkiye'ye verdiği demeçte şampiyonluğun yanı sıra gol krallığını da istediğini söylemişti.

Filipinler'deki hayata adapte olduğunu ve takımının başarısı için elinden geleni yapacağını belirten Çınkır, Cebu deneyiminin ardından Hatayspor'a döneceğini ve Süper Lig'de boy göstermek istediğini belirtmişti. Son dönemde attığı gollerle adından sıklıkla söz ettiren Arda, Asya futbolunun gelişim gösteren liglerinden olan Filipinler'in önemli golcülerinden biri olarak nitelendiriliyor.