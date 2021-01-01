Çebi: Hakemler tarafından en çok mağdur edilen takım Beşiktaş

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt verdi.

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi neler söyledi?

Başkan Çebi, siyah - beyazlı kulübün finansal durumunun çok iyi olduğunun altını çizdi.

"Mali açıdan, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar rahat durumdayız. 6 ay boyunca maaşlarını alamayanların, son 1-2 içinde maaş alamayıp da bunu gündeme getirdiklerini düşünmüyorum. Salgından zarar gördük. Çalışanlarımızın asla mağdur edilmediği bir süreç yaşıyoruz."

Çebi'den saha zeminleri ile ilgili yorum

Cenk Tosun'un BB Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından yeniden konuşulmaya başlanan zemin sorunu, Beşiktaş Başkanı Çebi'nin de gündemindeydi.

"Saha zeminleri, Türkiye'nin gelen bir sorunu. Kulüpler Birliği olarak bu konuda her şeyi yapacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da destek vereceğini düşünüyorum."

"Mustafa Cengiz'e mesaj attım"

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e istifasının sebebini sorduğunu ifade etti.

"Mustafa Cengiz bey, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki görevinden istifa etti. Ben de kendisine mesaj attım; 'hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti' diye. Cevap gelmedi.

"Kaybedilen maçlardan sonra kulüp başkanları hakemleri suçlar. Mustafa Cengiz bey de hakemleri bu yüzden suçlamıştır. Zamanın da biz de suçladık.

"Biz Galatasaray'dan daha fazla hakem mağduru olduk."

Mustafa Cengiz neler söylemişti?

Galatasaray TV'de hakemleri eleştiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı ile ilgili de konuşmuştu.

"Kulüpler Birliği diyorlar. Ama birlik değil. 3 takım şampiyonluğa, geri kalanlar küme düşmemeye oynuyor. Birlik olması mümkün mü?"