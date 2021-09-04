Cebelitarık - Türkiye maçı hangi kanalda?

A Milli Takım, gruptaki beşinci maçında Cebelitarık'a konuk oluyor.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bugün Cebelitarık'a konuk olacak.

Victoria Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek.

Tohver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak.

Grupta 8 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bir sürpriz yaşamadan Cebelitarık'ı devirip liderliğini korumak istiyor.

Kritik karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak ekralara gelecek.

Türkiye'nin muhtemel ilk 11'i

A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.