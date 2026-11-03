CD Tenerife oyuncusu Jesús de Miguel (30), kalecinin yaptığı faulün ardından hayatını kaybetti

CD Tenerife forveti Jesus de Miguel, Andorra kalecisi Jesús Owono ile çarpışmasının ardından hayatını kaybetti. Haberi çeşitli İspanyol basın kuruluşları duyurdu.

Pazartesi öğleden sonra Tenerife ile Andorra arasında oynanan LaLiga 2 maçının bitimine kısa süre kala ciddi bir olay yaşandı.

İki takım da birer kırmızı kart görmüştü ve uzatma dakikalarının yedincisinde skor 2-2'ydi. De Miguel'e savunma arkasına yüksek bir top atılırken Andorra kalecisi Jesús Owono kalesinden çıktı.

Pozisyon orta saha çizgisi civarında olduğu için Owono topa eliyle müdahale edemezdi. Bu nedenle topu uzaklaştırmak için ayağıyla vurmayı denedi ancak bu sırada 30 yaşındaki De Miguel'in başına da çok sert biçimde vurdu.

Dakikalar süren müdahalenin ardından De Miguel sedyeyle sahadan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İspanyol basını, De Miguel'in ayrıca kalbinin durduğunu, yapılan canlandırma müdahalesi sayesinde kalp atışlarının yeniden başladığını bildirdi.

Pazartesi akşamı De Miguel'in durumu istikrara kavuşmuş gibi görünüyordu ancak Tenerife salı sabahı durumunun kötüleştiğini açıkladı. İspanyol forvet kısa süre sonra faulün yol açtığı sonuçlar nedeniyle hayatını kaybetti.