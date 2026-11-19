Bugün, perşembe günü yayımlanan bir basın haberine göre, Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Walid Regragui, önümüzdeki günlerde yeni bir Arap milli takımının başına geçmeye çok yaklaştı.

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Fransız "Foot Mercato" sitesi, Fas Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılmasının ardından Walid Regragui'nin önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden işbaşı yapabileceğine dikkat çekti.

Son dönemde adı Fransız ekibi Lens ile anılsa da 51 yaşındaki teknik adam, çok iyi tanıdığı Katar'a dönmeye yaklaşıyor.

Fransız sitenin özel kaynaklarına göre, Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü, Katar Milli Takımı'nın başına geçmekten yalnızca bir adım uzakta.

Bu adres, Al Duhail'i başarıyla çalıştırmasının ardından Katar ile özel bir bağ kuran Regragui için büyük önem taşıyor. Son aylarda milli takımlardan çok sayıda teklif almasına rağmen, daha önce bir kulüp projesine öncelik veren Regragui'yi ikna etmesi muhtemel tek uluslararası seçenek Katar'dı.

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Lens seçeneği son dönemde geniş çaplı tartışmaların odağında olsa da Katar ile müzakereler daha eskiye dayanıyor. Katar Futbol Federasyonu, daha önce bir kulüp çalıştırma fırsatını beklemeyi tercih eden Walid Regragui ile anlaşmak için aylardır büyük bir istek gösteriyordu.

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Ancak Katarlıların sunduğu ve özellikle sonradan vatandaşlık almış çok sayıda oyuncunun yer aldığı bir kadroyu içeren proje, sonunda dikkatini çekti.

Bu, yerel futbol ortamını ve gerekliliklerini çok iyi bilen Faslı teknik adam için son derece cazip bir fırsat.

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Beklenmedik bir gelişme yaşanmazsa Walid Regragui'nin yakında Katar'a, bu kez milli takımın başına geçme hedefiyle dönmesi bekleniyor.

Lopetegui'nin geleceği belirsiz

Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Walid Regragui'nin adı , İspanyol Julen Lopetegui'nin Katar Milli Takımı'ndaki geleceğini saran belirsizlik nedeniyle yeniden adaylar arasında anılmaya başladı.

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Faslı teknik adamın adının bu dönemde gündeme gelmesi, Katar Milli Takımı'nın beklentilerini karşılamayan sonuçlar nedeniyle Lopetegui'nin görevinden ayrılmaya yaklaşmasıyla eş zamanlı gerçekleşiyor. Bu durum, federasyonu teknik ekibin başında olası bir değişikliğe karşı alternatif seçenekleri değerlendirmeye yöneltti.

Katar Futbol Federasyonu yetkilileri, Fas Milli Takımı'ndaki deneyimi ve görevde bulunduğu dönemde elde ettiği sonuçlara dayanarak Regragui'yi milli takımın başı için uygun bir seçenek olarak görüyor. Regragui, Fas'ı 2022 Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya taşımıştı.

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Regragui, Fas Milli Takımı'nı Katar'daki Dünya Kupası'nda yarı finale taşımış ve Fas, turnuva tarihinde bu tura yükselen ilk Arap ve Afrika takımı olmuştu. Bu başarı, onun teknik direktörlük sahnesindeki konumunu güçlendirmiş ve antrenör piyasasındaki değerini artırmıştı.

Ayrıca Regragui'nin Katar'ın önde gelen isimleriyle bağlantısı bulunuyor. Bu da federasyonun, adını adaylar arasında değerlendirme aşamasından resmi temaslar başlatma aşamasına geçmeye karar vermesi halinde taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırabilir.