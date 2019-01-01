Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor'un forveti El Kabir'in fibula kemiği kırıldı

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Çaykur Rizespor’un Faslı forveti Mostapha El Kabir’in fibula kemiği kırıldı.

Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Çaykur Rizespor’un golcüsü Mostapha El Kabir, karşılaşmanın 8. dakikasında Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Bir süre içinde tedavisi yapılan El Kabir, 13. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Hastaneye götürülen Faslı oyuncunun fibula kemiğinde kırık tespit edildi.

30 yaşındaki oyuncu yaz başında bonservissiz olarak Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu.

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