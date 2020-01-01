Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun yaşamını yitirdi

Çaykur Rizespor'da 1,5 sezon forma giyen Faslı defans oyuncusu Muhammed Abarhoun, mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Muhammed Abarhoun'un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Abarhoun'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede vefat eden Abarhoun'un cenazesinin 'a gönderileceği öğrenildi.

Abarhoun, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında forma giydiği Rize ekibinde 37 maçta görev almıştı. Abarhoun, bu sezon sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermişti.