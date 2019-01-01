Çaykur Rizespor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk'la gelecek sezon için anlaşma sağlanamadı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ve başkan yardımcısı Ali Zeki Saruhan, İstanbul'da Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, görüşmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağlayamadık. Okan hocamızla seneye beraber olamayacağız. Ailevi koşullar gereği teklifimize teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

Bakır, Buruk ve ekibine teşekkür ederek başarı diledi.

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Kararın alınmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Okan Buruk "Teşekkürler Çaykur Rizespor" başlığıyla yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız sezonda tam 8 ay boyunca çalıştığım ve her anından büyük keyif aldığım Çaykur Rizespor A.Ş.’deki teknik direktörlüğümu bugün itibari ile uzulerek bitirme karari almis bulunmaktayim.



Bu keyifli ama yorucu süreçte yeteri kadar vakit ayıramadığım ailem ile daha cok beraber olma adina boyle bir karar almis bulunmaktayim.



Bu 8 aylık süreç içerisindeki her maçta sonuç ne olursa olsun başta şahsım olmak üzere tüm teknik ekibe huzurlu bir çalışma ortamı hazırlayarak yanımızda olan ve devam etmemiz icin her turlu fedakarligi yapmaya hazir olan ve bu zamana kadar bizi bekleyen Başkan Hasan Kartal’a ve yönetim kurulumuza ,sportif direktörümüz Yılmaz Bal 'a, saha ici ve saha disinda rizespora yakisacak sekilde her zaman herseylerini veren degerli Futbolcularimiza, takımimizla calisan butun ekibimize tesislerimizin emektar çalışanlarına kendim ve tüm ekibim adına teşekkür ederim.



Göreve geldiğimizde sadece 3 puanı olan hatta ilk devreyi ligin son sırasında kapayan takımlarının bu kötü durumuna rağmen ben ve ekibimi her zaman destekleyen ve ic saha dis saha ayirt etmeden Rizespora ayrilan butun koltuklari doldurup takimimizi destekleyen, birlikte sevinip birlikte uzuldugumuz taraftarlarimiza yürekten teşekkürü bir borç bilirim.

Takimimiza olan inançları sayesinde yıllardan sonra maç ayırt etmeksizin tribünleri doldurmaları Çaykur Rizespor’un önümüzdeki sezon için en büyük gücü olacaktir.



Unutulmayacak anılarla ayrıldığımız Çaykur Rizespor'a yeni sezonda başarılar diler tüm kalbimle ve dualarimla onlarin yaninda oldugumu belirtir, tekrar birgun birlikte calismayi ve ayni heyacani yasamayi umut ederim.."

30 Eylül 2018'deki maçıyla görevi devralan Buruk, Çaykur Rizespor'un başında çıktığı 28 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 38 puan topladı.