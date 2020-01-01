Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan krizi! Sözleşmesini feshetti
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AA
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan krizi yaşanıyor.
Karadeniz ekibi geçtiğimiz günlerde futbolcunun bu sezon bitecek olan sözleşmesini tek taraflı olarak bir yıllığına uzatmıştı.
Bunun üzerine harekete geçen Oğulcan Çağlayan, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak sözleşmeyi feshetti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki bilgiye göre oyuncunun fesih işlemi bugün gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili TRT Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Sözleşme maddesinde olan opsiyonu kullandık ama sporcumuzun da feshetme hakkı var. Biz sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz kabul etmedi. Son kararı TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek" ifadelerini kullandı.