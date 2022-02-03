Çaykur Rizespor'un yeni transferi Gedson Fernandes, Adana Demirspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş’ın Benfica’dan aldığı ve 2021-22 sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor’a kiraladığı Gedson Fernandes’in Süper Lig’deki performansı şimdiden merak ediliyor.

2022 kış transfer dönemin en çarpıcı transferlerinden birisi olan Gedson, Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer rekabetinin yaşanmasına sebep oldu.

Ancak, bu transfer yarışını Beşiktaş kazandı.

Çaykur Rizespor’a kiralanan Portekizli oyuncu, Rize ekibinin oynayacağı Adana Demirspor karşısında şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Gedson Fernandes’in transfer edilmesine şaşırdığını söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Portekizli oyuncunun cuma günü antrenmana çıkacağını aktardı.

Duruma göre Gedson’a şans verebileceklerini vurgulayan Hamzaoğlu, genç oyuncunun öncelikle idmandaki performansını görmek istiyor.

Ne söylendi?

Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan Hamza Hamzaoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Başkanımız beni arayıp Gedson’dan bahsettiğinde, böyle bir şeyin mümkün olup olmayacağını düşündüm.

“Eğer bu transfer gerçekleşirse takımımıza güç katacağını ilettim.

“Bu konuda yönetimimizi tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir transfer hareketi. Gedson takımımıza büyük bir katkı sağlayacaktır.

“Gedson’un cuma günü antrenmanlara başlayacağını düşünüyorum. Oyuncunun son durumuna bakacağız ve performansını değerlendireceğiz.

“Adana Demirspor maçında görev verip vermeyeceğimizi gözden geçirmemiz lazım. Duruma göre karar vereceğiz.”

Hamza Hamzaoğlu tarafından Gedson Fernandes’e Adana Demirspor maçında görev verilmesi halinde, Portekizli oyuncu Rize ekibiyle ilk karşılaşmasına çıkacak.

Gedson Fernandes’in kariyeri

Futbola Benfica altyapısında başlayan Portekizli futbolcu, gösterdiği etkili performansın ardından 2020 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’a transfer oldu.

İngiltere’de aradığını bulamayan Fernandes, 2021 yılında Galatasaray’ın yolunu tuttu.

Sarı-Kırmızılı ekipte 17 Süper Lig maçında görev aldı. Gedson Fernandes, 3 asist katkısında bulunurken orta sahadaki temposu ve takımını hızlı bir şekilde öne taşımasıyla dikkat çekti.

2020-21 sezonu sonunda yeniden Benfica’ya dönen Portekizli oyuncu, takımında istediği kadar forma şansı bulamadı.

Gedson Fernandes, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında Çaykur Rizespor formasını giyecek.

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