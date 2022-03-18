Çaykur Rizespor'un golcüsü Joel Pohjanpalo, Alex de Souza'dan bu yana bir ilke imza attı

Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor evinde ağırladığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmada perdeyi lider Trabzonspor açtı. Bordo mavili ekibin 48. dakikada Abdülkadir Ömür'le bulduğu gole yanıt 11 dakika sonra geldi.

Oyuna 55'te Cisse'nin yerine dahil olan Pohjanpalo, penaltıdan skoru eşitledikten beş dakika sonra yine beyaz noktadan takımını öne taşıdı. Djaniny 70'te maça denge getirse de, Çaykur Rizespor 90+5'te bir kez daha penaltı kazandı.

Topun başında yine Pohjanpalo vardı. Hata yapmayan Fin golcü, Alex de Souza'dan bu yana bir Süper Lig maçında üç penaltı golü atan ilk isim oldu.

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex, Mayıs 2011'de Ankaragücü'ne karşı penaltıdan hat-trick yapmıştı.

3 - Çaykur Rizespor santrforu Joel Pohjanpalo, Alex de Souza'dan (Mayıs 2011'de vs Ankaragücü) bu yana bir Süper Lig maçında üç penaltı golü atan ilk oyuncu oldu (vs Trabzonspor). Soğukkanlı. pic.twitter.com/F6RK1RwS3h — OptaCan (@OptaCan) March 18, 2022

Uğurcan'ın yokluğu hissedildi

Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Trabzonspor'da kaleyi Erce Kardeşler devraldı.

Bordo mavililer bu sezon Süper Lig'de ilk kez kalesinde üç gol birden gördü. Hafta başlarken 23 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 14 maçta ise kalesinde 11 gol görmüştü.

Rizespor altı yıllık hasreti dindirdi

Üst üste aldığı dört mağlubiyetle ligde kalma umutları zayıflayan Çaykur Rizespor, ligde yedi maç aradan sonra kazanarak yeniden morallendi.

Karadeniz temsilcisi ayrıca; Süper Lig'de Trabzonspor'u Aralık 2015'ten bu yana ilk kez devirdi.

Gedson Fernandes parladı

Trabzonspor karşısında sergilediği performansla adeta orta sahaya hükmeden Gedson Fernandes galibiyette önemli pay sahibiydi.

Takımının en fazla ikili mücadele kazanan, top kapan ve pas arası yapan oyuncusu olan Gedson istatistikleriyle göz kamaştırdı.

Pas %: 66

Kazandığı ikili mücadele: 9

Top kapma: 4

Pas arası: 5

Sahipsiz top kazanma: 7

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