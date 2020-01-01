Çaykur Rizespor son iki maça Mehmet Ali Karaca yönetiminde hazırlanacak

2020-21 sezonu için teknik direktörlük görevine Stjepan Tomas'ı getiren Karadeniz ekibinin başında ligin son 2 haftasında Mehmet Ali Karaca yer alacak

Ünal Karaman ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, gelecek sezon Stjepan Tomas ile yoluna devam edeceğini açıkladı.

Süper Lig'in son 2 haftasında Karadeniz ekibinin maçlarını izleyecek olan Hırvat teknik adam, 2020-21 sezonundan itibaren görevinin başına geçecek.

Çaykur Rizespor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Süper Lig'in son 2 haftasında takımın Mehmet Ali Karaca yönetiminde hazırlanacağını duyurdu.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"Çaykur Rizespor’umuz Süper Lig’in son iki haftasında kalan maçlara teknik direktör Mehmet Ali Karaca, yönetiminde hazırlanacak. Mehmet Ali Karaca’nın yardımcılıklarını Ersin Aka, Hikmet Yunus Kaya ve kaleci antrenörü Muhammet Köseoğlu, yapacaktır. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Geride kalan 32 haftada 32 puan toplayan Çaykur Rizespor, 16. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in son 2 haftasında ve (D) ile karşı karşıya gelecek.