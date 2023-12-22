Tribünde tek başına sevinirken kameralara yansıyan Pendikspor taraftarı, yaşadıklarını anlattı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'un evinde Pendikspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı.

Pendikspor'un yıldızı Halil Akbunar’ın 9. dakikada kaydettiği golün ardından kameralar deplasman tribününe döndü ve yalnızca bir kişinin gole sevindiği görüldü.

Tek başına Pendikspor’u Rize’de yalnız bırakmayan taraftar, ilk kez konuştu. Fanatik'ten Samet Çayır'ın sorularını yanıtlayan Metehan Mungan, ilginç anları anlattı.

Haberin devamı aşağıda

"Telefonuma mesaj yağdı!"

Halil Akbunar’ın golünün ardından yaşadıklarını anlatan Mungan, "Golün olduğu kale, deplasman tribününe uzak olan kaleydi. Fileler havalandığında nerede olduğumu unuttum. Sosyal medyadaki görüntüleri devre arasında gördüm. Telefonuma mesaj yağdı. Herkes beni etiketleyip görüntüleri paylaşmış. Çok mutlu oldum. Bir, bazen her şeyden büyük olabiliyormuş. Orada bulunduğum için kendimle gurur duydum. Benim için güzel bir anıydı" dedi.

"Kapı kilitliydi, güvenlikler bile şaşırdı!"

Rize deplasmanında Pendikspor taraftarının olacağını kimsenin beklemediğini söyleyen Mungan, "Görevliler de benim geleceğimi beklemiyordu. Onlara da sürpriz oldu. Deplasman tribününe gelince kapı kilitliydi. Güvenlik görevlileri şaşırdı, kapıyı açtı. Beni korumak için 25-30 tane özel güvenlik vardı" ifadelerini kullandı.