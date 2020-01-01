Çaykur Rizespor Milan Skoda ile gaza basıyor

Çaykur Rizespor’un Çek golcüsü Milan Skoda, ilk 11’e döndükten sonra gollerine ve takımına puanlar kazandırmaya başladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un geçen sezonun devre arasında Slavia Prag’dan transfer ettiği forveti Skoda, durgun başladığı sezonda yeniden gaza bastı.

Geçen sene gelir gelmez takımına uyum sağlayan ve sezonun ikinci yarısında oynadığı 17 maçta 10 gol kaydeden Çek santrfor, bu sezonun ilk döneminde teknik direktör Stjepan Tomas’ın ilk planları arasında yer almadı.

Sezona maçında gol atarak başlayan 34 yaşındaki oyuncu, daha sonra Loic Remy’nin transferiyle beraber yedek kulübesine düştü.

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Fransız oyuncunun sakatlanmasıyla yeniden 11’e dönen Skoda, son üç maçta üç kez fileleri havalandırdı. mücadelesinde Yasin Pehlivan’ın golünde asist de yapan Skoda galibiyetin mimarı oldu.

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Çek oyuncu, 1.5 sezonda Çaykur Rizespor formasıyla 17 maça çıktı ve 14 gol kaydetti. Skoda, bu sezon attığı gollerle Süper Lig tarihinin en golcü 5. Çek oyuncusu oldu.

Listenin ilk beşi ise şöyle:

1)Milan Baros 50 gol

2) Tomas Sivok 17 gol

3) Rostislav Jerabek 16 gol

4) Filip Novak 15 gol

5) Milan Skoda 14 gol