Çaykur Rizespor, Marius Sumudica ile anlaştı

Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Rizespor'da teknik direktörlük koltuğuna Marius Sumudica getirildi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Marius Sumudica ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın Sumudica ile bir araya geldiği ve Rumen teknik adamla 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni teknik direktörümüz Sumudica yarın başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize'de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Marius Sumudica'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."