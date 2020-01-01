Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in iki ekibi, Çaykur Rizespor ile Galatasaray Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

Ziraat Kupası Son 16 Turu maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Maçı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak.

Çaykur Rizespor 4. turda 1074 Çankırı, 5. turda da Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kalmayı başardı.

Galatasaray ise 5. turda katıldığı kupada Tuzlaspor'u eledi.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki mücadele 15 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

Çaykur Rizespor - Galatasaray hangi kanalda?

Çaykur Rizespor ile Galatasara arasındaki maçı Aspor'dan canlı olarak yayınlanacak.