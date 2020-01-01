Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Harcama limitlerinde bir yanlışlık yok

TFF'nin açıkladığı harcama limitlerini değerlendiren Kartal, kendileri açısından bir yanlışlık bulunmadığını belirtti.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TFF'nin harcama limitleri hakkında açıklamalarda bulundu.



TRT Spor' a yaptığı açıklamada bekledikleri rakama yakın bir limit açıklandığını söyleyen Kartal, limitlerde bir yanlışlık olduğunu düşünmediğini söyledi.



"Hesap sistemi var. TFF açıklamadan önce kendi hesabımızı kendi mali müşavirimiz yaptı. Buna çok yakın bir limit tespit etmiştik," diyen Kartal, "Kulüplerin serzenişte bulunmasını bilemiyorum ama hesaba göre yapılıyor. Hesabı ona göre yapacaksınız. Borçlanmayacaksınız. Bence yanlış yok diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Ben Rizespor'u 182 milyon lira borçla aldım. Şu anda borç 70 milyon lira civarında," diyen Kartal, "Biz kulübü düzgün yönetiyoruz ama saha içinde sakatlıklar anlamında sıkıntılar yaşadık" yorumunu yaptı.