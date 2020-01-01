Çaykur Rizespor, 2020-21 sezonu için Stjepan Tomas ile anlaştı

Ünal Karaman ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, 44 yaşındaki Hırvat antrenörle 2020-21 sezonu için prensipte anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Ünal Karaman ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, Stjepan Tomas ile 2020-21 sezonu için prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı.

Ancak bu sezon iki takımla sözleşme imzalayan Tomas, Süper Lig'de kalan maçlarda Rizespor'un başında sahaya çıkamayacak.

Daha fazla takım

Hırvat antrenör, bu sezon başında 'de Okan Buruk'un yardımcısıyken sonrasında 'un başına geçmişti.

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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Boşalan teknik direktörlük arayışlarına hızlı bir şekilde başlayan Çaykur Rizespor'umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensip anlaşma sağlamıştır.



Teknik direktör Stjepan Tomas gelecek sezonun planlaması için Süper Lig'de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir.



Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."