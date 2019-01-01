Cawley: Çağlar Söyüncü'nün önünde parlak bir kariyer var

Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için kulübün akademi direktörü Ian Cawley, umut dolu cümleler kullandı.

Akademi Direktörü Ian Cawley, 'nun düzenlediği turnuvada konuştu. 6. Uluslararası İzmir Kupası öncesinde Metin Oktay Yerleşkesi'nde incelemelerde de bulunan Cawley, milli yıldızımız Çağlar Söyüncü için de demeç verdi.

Cawley, Çağlar'ın savaşçı bir oyuncu olduğunu belirtirken "A takımda aynı mevkide kariyerli futbolcularla forma mücadelesi veriyor. Çağlar'ın önünde parlak bir kariyer var" ifadelerini kullandı. Çağlar'ın kendileri için çok önemli ve etkileyici bir futbolcu olduğunu vurgulayan İngiliz futbol adamı, "Çağlar Premier Lig'e yeni yeni ısınıyor. İlerleyen dönemde o da kariyerli bir futbolcu olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu'nun yapılanmasını övdü

Cawley, Altınordu'nun, Avrupa'nın en büyük akademileri arasında yer aldığını, İngiltere altyapı sistemiyle kıyaslandığında Altınordu'daki gelişimin çok hızlı olduğunu belirtti.

Altınordu'nun hızlı üreten bir sistem kurguladığını ve oldukça başarılı olduğunu bildiren Cawley, "İzmir Kupası'nda çok değerli takımlar yer alıyor. Güçlü rakipler, zorluk seviyesi yüksek maçların oynanmasını sağlayacak. Bu seviyedeki turnuvaları, oyuncularımızın gelişimi açısından çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.