Çatışmayı çözmek için 8 kriter… Dünya Kupası takımları puan eşitliği durumunda eleme nasıl belirlenir?

2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve belirleyici turu başlamadan önce, gözler, eleme turlarına yükselmeyi hedefleyen birçok milli takımın kaderini belirleyebilecek karmaşık hesaplamalara çevrilmiş durumda.

Takımlar arasındaki seviyelerin birbirine yakın olması ve ilk turun sonunda bazı takımların puanlarının eşit olma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, turnuva kuralları her grupta sıralamada eşit olan takımları birbirinden ayırmak için geçerli kriterleri ayrıntılı bir şekilde belirlemektedir.

48 takımın katıldığı turnuvanın yeni sistemiyle birlikte, eleme şansı önceki turnuvalara göre daha karmaşık hale geldi. Artık rekabet, her grubun birinci ve ikinci sıralarıyla sınırlı kalmıyor; grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayan takımlar arasında da bir karşılaştırma yapılıyor ve bunlardan en iyi 8’i eleme turlarına yükseliyor.

Bu nedenle, doğrudan karşılaşmalar, gol farkı, atılan gol sayısı, disiplin sicili ve hatta nadir durumlarda takımların dünya sıralaması gibi bir dizi kritere başvurulacağı için, puanlar tek başına eleme sonuçlarını belirlemek için yeterli olmayabilir.

19 Temmuz’a kadar ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuvanın grup aşamasının birinci ve ikinci tur maçları geçtiğimiz günlerde oynandı.

Son turun maçlarının ise bugün Çarşamba gününden gelecek Pazar gününe kadar oynanması planlanıyor.

İkinci turun ardından grupların tam sıralamasını inceleyin

7 milli takım 32'li tura yükselmeyi garantiledi: Meksika, ABD, Almanya, Fransa, Norveç, Arjantin ve Kolombiya. Öte yandan, son turun sonuçlarına bakılmaksızın 5 milli takım turnuvadan elendi: Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün ve Panama.

Aşağıdaki satırlarda, puanları eşit olan takımların sıralanmasına ilişkin “FIFA” yönetmeliğinin 13. maddesini ve grup aşamasının belirleyici turu başlamadan önce eleme turlarına yükselen takımların nasıl belirleneceğini ayrıntılı olarak ele alıyoruz.

İki veya daha fazla milli takımın puanı eşit olursa ne olur?

Grup aşaması sona erdikten sonra aynı grup içinde iki veya daha fazla takımın puanları eşitlenirse, nihai sıralamayı belirlemek için aşağıdaki kriterler belirtilen sırayla uygulanır:

İlk adım

1- İlgili takımlar arasında oynanan maçlarda (karşılaşmalarda) elde edilen en yüksek puan sayısı.

2- İlgili takımlar arasındaki maçlarda elde edilen en iyi gol farkı.

3- İlgili takımlar arasındaki maçlarda atılan en fazla gol sayısı.

İkinci Aşama

Bu prosedürle sonuç alınamazsa, puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım için aşağıdaki kriterler uygulanır:

4- Grup maçlarının tamamında elde edilen en iyi gol farkı.

5- Grup maçlarının tamamında atılan en fazla gol sayısı.

6- Alınan sarı ve kırmızı kart sayısına göre, takımın (oyuncular ve teknik ekip üyeleri) disiplin puanlarında en yüksek puan, aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Sarı kart: 1 puan düşürme (-1)

Dolaylı kırmızı kart (iki sarı kartın sonucu): 3 puan düşülür (-3)

Doğrudan kırmızı kart: 4 puan düşülür (-4)

Sarı kartın ardından doğrudan kırmızı kart: 5 puan düşülür (-5)

Yukarıda belirtilen puan kesintilerinden her bir maçta bir oyuncu veya görevliye yalnızca biri uygulanır ve disiplin davranış puanları en yüksek olan takım en üst sırada yer alır.

Üçüncü Aşama

Birinci ve ikinci adımların uygulanmasından sonra da sonuç belirlenemediği takdirde, aşağıdaki kriterler uygulanır:

7- Beraberlik halindeki takımlar, FIFA Dünya Sıralaması’nın en son yayınlanan versiyonuna göre sıralanır.

8- Eşitlik devam ederse, takımlar dünya sıralamasının hemen bir önceki sürümüne göre sıralanır; sıralama kesinleşene kadar önceki sürümler sırayla dikkate alınır.