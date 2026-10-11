FC Utrecht, pazar günü Willem II'yi 3-1 yenerek Vriendenloterij Eredivisie'de sezonun ikinci galibiyetini aldı. İki güzel gole imza atan Yoann Cathline maçın yıldızı oldu. Willem II ise sekiz hafta sonunda hâlâ ilk galibiyetini bekliyor.

İlk yarıda ev sahibi ekip oyuna hâkimdi. Özellikle Cathline ve Arthur Zagré oldukça hareketliydi. Willem II ise daha çok savunma yaptı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girmekten memnundu.

FC Utrecht, ikinci yarının başlamasından birkaç dakika sonra eşitliği bozdu. İçeri kat eden Cathline, topu sağ köşeye gönderdi. Bu sezon tribünleri henüz pek sevindiremeyen Utrecht, De Galgenwaard'da büyük bir rahatlama yaşadı.

İlk golün yarattığı sevinç kısa sürdü: Feyenoord'dan kiralık gelen Jaden Slory, bir saatlik oyunun ardından topu sol alt köşeye gönderdi. Ardından sakatlanan Zagré'nin durumu endişe yarattı. Anthony Correia da Zagré'yi oyundan aldı.

Yağmurlu Utrecht'te dakikalar geçerken ev sahibi takımın taraftarlarından homurtular yükselmeye başladı. Bitime 15 dakika kala Cathline, sol üst köşeye gönderdiği sert şutla Utrecht taraftarlarını rahatlattı.

Willem II, bir yenilgiyi daha önlemek için tüm gücüyle mücadele etmek zorundaydı. Devin Haen kafa vuruşuyla şansını denedi ancak forvetin vuruşu engellendi. Utrecht ise sezonun ikinci galibiyetine giderek yaklaşıyordu.

Correia'nın takımı üstünlüğünü korudu, oyuna sonradan giren Ángel Alarcón'un da gol atmasıyla Eredivisie'de orta sıralardaki takımlara yaklaştı. İlk sekiz maçında altı yenilgi alan Willem II ise son sırada. Tilburg'da endişeler büyük.