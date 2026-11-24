Reklam

Cristiano Ronaldo yine sahneye çıktı. Portekizli süperstar, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al-Sadd'a karşı kariyerinin 987. golünü attı. Üstelik bunu çok sert bir penaltı vuruşuyla yaptı.

Penaltı noktasına gelen Ronaldo, topa çok sert vurdu ve Al-Sadd kalecisi Meshaal Barsham'ı çaresiz bıraktı.

41 yaşındaki forvet, birkaç gün önce Al-Ahli'ye kaybettikleri lig maçında bir penaltı kaçırmıştı. Ancak bu hata özgüvenini sarsmadı. Salı akşamı gole çevirdiği penaltı, Al-Nassr formasıyla attığı 140. gol oldu. Böylece kariyerinde 1.000 gol barajına bir adım daha yaklaştı.

Ancak Al-Nassr üstünlüğünü uzun süre koruyamadı. Mohammed Waad, 22. dakikada Al-Sadd'a beraberliği getirdi. Takımlar devre arasına 1-1'lik eşitlikle girdi. Waad ilk yarının bitimine kısa süre kala kırmızı kart görerek oyundan atıldığı için Al-Nassr ikinci yarıya bir kişi fazla başladı.

Reklam Reklam

Ronaldo bu sezon 11 gol attı. Suudi Pro Ligi'nde dokuz kez fileleri havalandırırken Al-Sadd'a karşı ilk yarıda attığı gol, Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci golü oldu.

Related Topics

Tijjani Reijnders de parladı

Tijjani Reijnders de Asya Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici bir performans sergiledi. Orta saha oyuncusu, iki gol ve bir asistle Al-Qadsiah'ın en çok öne çıkan ismi oldu.

Hollandalı oyuncu, Julián Quiñones'in ikinci golünün asistini yaptı. Reijnders, devre arasından sonra skoru kendisi daha da artırdı.

Reklam

Özellikle ilk golü görülmeye değerdi. Ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşla fileleri buldu, ardından ikinci golü de gecikmedi.

Al-Qadsiah, Shabab Al-Ahli'yi 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Reijnders'in takımı lig aşamasında ikinci sıraya yerleşti. Şimdilik yalnızca Al-Ain daha fazla puan topladı.