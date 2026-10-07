Southampton kulübü, İngiltere Futbol Federasyonu'nun tarihi bir kararının ardından rahat bir nefes aldı. Bu karar, genç Alman teknik direktörü Tonda Eckert'in, İngiliz futbolunun en büyük casusluk skandallarından birine karışmasına rağmen görevine devam etmesine izin verdi.

İngiltere Futbol Federasyonu'na bağlı bağımsız bir düzenleme komitesi, 33 yaşındaki teknik direktöre, gelecek sezonun sonuna kadar ertelenmek üzere altı haftalık bir men cezası vermekle yetinmeye karar verdi. Buna ek olarak kendisine 28 bin sterlin para cezası kesildi ve resmi bir kınama yöneltildi. Böylece Eckert, takımın teknik ekibinin başındaki yerini korumuş oldu.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"ye göre İngiltere Futbol Federasyonu başlangıçta Eckert'e tam üç aylık bir men cezası önermişti; bu, teknik direktörün kulüpteki kariyerini bitirmeye yetecek bir cezaydı. Ancak komite, başta teknik direktörün sergilediği samimi pişmanlık olmak üzere önemli hafifletici sebeplerin bulunduğunu değerlendirdi ve bu da cezanın hafifletilmesine yol açtı. Federasyonun karara itiraz edip etmeyeceği ise bekleniyor.

Southampton'da memnuniyet, Lig Birliği'ne eleştiri

İlk resmi yorumunda Southampton kulübü, bir açıklamayla kararı memnuniyetle karşıladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Umuyoruz ki bu, tarihimizdeki talihsiz bir döneme son nokta koyar; bu tür değerlendirme hatalarının kulübümüzde bir daha tekrarlanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Kulüp, koşulsuz destekleri için taraftarlara teşekkür etti.

Gelecek maçlar SOU Championship 07:00 POR

Kulüp sahibi Dragan Solak ise kulübün yeterince acı çektiğini belirterek şunları söyledi: Komitenin bunu kabul etmesini takdir ediyoruz, teknik direktörün bu meseleden ders çıkardığından eminiz. Tonda'nın Avrupa'nın en heyecan verici genç teknik direktörlerinden biri olduğuna kesinlikle inanıyorum ve bu engel ortadan kalktığına göre takımı başarılı bir sezona taşıyabileceğinden eminim.

Solak, İngiltere Premier Lig Birliği'ne yönelik eleştirisini de gizlemedi; İngiltere Futbol Federasyonu'nun uygulamalarını olumlu olarak nitelendirirken, Birlik hakkında şöyle dedi: Bize davranış biçimleri unutacağımız bir şey değil.

Planlanan düzeneğin ayrıntıları

Soruşturma komitesinin raporu, kulübün itiraf ettiği ve geçtiğimiz mayıs ayında play-off finalinden elenmesine ve bu sezon puanından dört puan silinmesine neden olan üç casusluk operasyonuna dair çarpıcı ayrıntıları ortaya koydu.

Oxford United vakasında Eckert, takımın yeni teknik direktörü yönetiminde dört ya da beş kişilik bir savunma hattıyla oynayıp oynamayacağını öğrenmek için gözetleme operasyonunu düzenledi.

Ipswich Town meselesinde ise komite, takımın bir antrenman seansına ait güvenlik kamerası kayıtlarını elde etme girişiminde bulunanın Eckert olmadığını kabul etti.

En dikkat çekici olayda ise, Middlesbrough'a karşı oynanacak play-off yarı finalinden önce Eckert, orta saha oyuncusu Hayden Hackney'in oynamaya hazır olup olmadığını teyit etmek için rakibin antrenman sahasına bir kişi gönderdi.

Komite, yaşananların, rakiplerin antrenman sahalarına kasıtlı olarak gidilerek taktiksel bilgi elde etmek yoluyla gerçek öneme sahip müsabakalarda rekabet avantajı sağlamaya yönelik, tepeden tabana kadar planlanmış ve belirli bir düzen olduğu sonucuna vardı.

Neden ağır cezadan kurtuldu?

Komitenin son derece ciddi bir ihlal olarak nitelendirdiği olayın ağırlığına rağmen, komite aynı zamanda Eckert'in eylemlerinin Lig Birliği kurallarını ihlal ettiğinin ya da ahlaki açıdan yanlış olduğunun farkında olmadığına tamamen ikna olduğunu vurguladı; ayrıca sistematik ve organize bir davranışın varlığına dair her türlü imayı reddetti.

Komite, Eckert'i yaşananlar üzerine derinlemesine ve ciddiyetle düşünen, özellikle etkileyici bir tanık olarak değerlendirdi ve pişmanlık düzeyinin derin ve samimi olduğunu belirtti.

Cezanın ertelenmesi kararındaki belirleyici etken, üç aylık bir men cezasının onu işinden edebilecek olmasıydı; komite bunu, kulübün kendisine ek bir ceza yüklemek olarak değerlendirdi ve bu, men cezasının ertelenmesi için açık ve ikna edici bir sebepti.

Hatırlanacağı üzere Eckert, takım yirmi birinci sırada bulunurken aralık 2025'te Southampton'ı geçici olarak çalıştırmaya başladı; sezonu dördüncü sırada tamamlamasının ardından kulüp onu kalıcı olarak göreve getirdi. Takım şu anda sekiz maç sonunda 10 puanla on üçüncü sırada yer alıyor ve ezeli rakibi Portsmouth ile karşılaşacak.

Bu dava, Marcelo Bielsa'nın 2019'da Leeds United ile yaşadığı ve Derby County'yi gözetlediği olayı akıllara getiriyor. O olayda federasyon bir uyarı vermekle yetinmiş, Lig Birliği ise Leeds'e 200 bin sterlin para cezası kesmişti; ardından rakibin antrenmanlarını maçtan önceki 72 saat içinde gözetlemeyi yasaklayan bir kural koymuştu. Bu kural, en sert uygulamasını geçen yıl, Kanada teknik direktörü Bev Priestman'ın 2024 Olimpiyatları'nda Yeni Zelanda'yı gözetlemesinin ardından bir yıl men cezası almasıyla görmüştü.







