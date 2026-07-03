Casuslardan korktuğu için… Tuchal, Meksika maçı öncesinde İngiltere’nin planlarını değiştiriyor

İngiltere milli takım yetkilileri, Dünya Kupası’ndaki maç takvimini değiştirmek amacıyla sürpriz bir adım atarak, takım heyetinin Meksika’nın başkenti Mexico City’ye varışını ertelemeye karar verdi. Bu karar, heyetin ciddi tacizlere maruz kalabileceği endişesiyle, kapalı antrenmanlarının casuslar tarafından izlenmesini önlemek amacıyla alındı.

İngiliz “The Sun” gazetesine göre, teknik direktör Thomas Tuchel ve yardımcıları, geçen Mayıs ayında Southampton kulübünün bir çalışanının İngiltere Premier Ligi ön eleme turundan ihraç edilmesine neden olan “Spygate” vakasına benzer bir casusluk olayıyla taktiksel planlarının açığa çıkma ihtimalinden endişe duyuyorlar. Middlesbrough takımının antrenmanlarını casusluk yaparken yakalanmasının ardından.

Gazete, İngiltere milli takım teknik direktörünün, Meksika milli takımıyla oynanacak 16 turu maçı öncesinde stratejik planının son rötuşlarını tam bir gizlilik içinde tamamlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Aynı bağlamda, Tuchel ve milli takım kampındaki üst düzey yetkililer, geçen Çarşamba günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni 2-1 mağlup ettikten sonra, Kansas City’deki antrenman üssüne dönme kararı aldı.

İngiltere milli takımının turnuva süresince konakladığı ana merkezlerde, stadyumu çevreleyen çalıların arkasında gizlenen kişilerin bulunmadığından emin olmak için polis ve güvenlik görevlileri tarafından yoğun devriyeler düzenleniyor.

Teknik direktör Thomas Tuchel, bu güvenli ortamdan yararlanarak, Azteca Stadyumu’nda oynanacak bu zorlu sınavda sahaya çıkacak resmi kadroyu ve taktiksel yaklaşımı son halini vermeyi hedefliyor.

"Üç Aslan" olarak bilinen milli takım heyeti, merakla beklenen maçın başlama düdüğünden sadece iki gün önce, Cuma günü Meksika'ya varması planlanıyor.

Bu karar, İngiltere milli takımının Dünya Kupası’ndaki ilk dört maçını düzenleyen şehirlere maçtan sadece bir gün önce varma alışkanlığının ardından geldi; bu, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) izin verdiği en kısa süre olsa da, Tuchel oyuncularına yaklaşan maçın zorlu ortamına alışmaları için daha fazla fırsat tanımayı tercih ediyor.

İngiltere milli takım yetkilileri, maçta etkili olabilecek tüm faktörleri dikkatle değerlendiriyor; bunların arasında, maçtan önceki gece heyetin “şiddetli taciz ve büyük bir kargaşaya” maruz kalma olasılığı da bulunuyor.

Ekvador Futbol Federasyonu, Meksikalı taraftarların takımlarının kaldığı otelin dışında büyük gürültü ve kargaşa yaratarak konuk oyuncuların uyumasını ve dinlenmesini engellediği ve bunun sonucunda takımın 32'li turda 2-0 mağlup olduğu maçın ardından FIFA'ya resmi bir şikayette bulunmuştu.

İngiltere milli takımı da benzer bir taraftar kaosuyla karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor, ancak bu endişe verici senaryonun tekrarlanmasını önlemek için şimdiden sıkı önleyici tedbirler aldı.

İngiliz "The Athletic" ağı, son derece gizli bir konumda bulunan "Üç Aslanlar"ın konakladığı otelin çevresindeki yollarda güvenlik kordonu kurulacağını ve bariyerler yerleştirileceğini ortaya çıkardı.

FIFA, her durumu ayrı ayrı inceledikten sonra yollarda bu tür güvenlik bariyerlerinin kurulmasına izin veriyor. Meksikalı taraftarların çaldığı sirenler ve davul seslerinin daha önce Ekvador kafilesini öfkelendirmesi üzerine, İngiltere’nin oyuncularını korumak için yaptığı talep onaylandı.