Milan'ın Sırp savunmacısı Strahinja Pavlovic, İtalya'daki deneyimini anlatırken birçok olay ve anekdot paylaştı. Pavlovic, sözlerine eski teknik direktörü Portekizli Sérgio Conceição ile ilişkisini anlatarak başladı.

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Pavlovic'in Sırp podcast programı "SS Calcio"ya konuk olduğu sırada yaptığı açıklamalar, La Gazzetta dello Sport gazetesi tarafından yayımlandı.

Pavlovic şunları söyledi: "Milan teknik direktörü olarak yaptığı ilk toplantıya 40 dakika geç geldi. Tüm oyuncular ve yönetim kurulu üyeleri onu bekliyordu, o ise ofisindeydi. Herkese otoritenin kimde olduğunu göstermek istedi ve bunu bilerek yaptı."

Pavlovic devamında, "Conceição Nutella yemeyi yasakladı ve o andan itibaren bir daha asla yememize izin verilmedi" dedi.

Sırp oyuncu, "Sérgio Conceição iyi bir teknik direktör, onu çok seviyorum ama Hitler'in yöntemlerine benzeyen sert yöntemler uyguluyordu" ifadelerini kullandı.

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Pavlovic sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir maç için seyahat ettiğimizde otelde kalıyor ve gruplara ayrılıyorduk. Oyuncular bir arada oluyor, diğerleri ise dışarıda kalıyordu. Ayrıca antrenmanlarda dizlik ve dirseklik takmak zorunluydu. Hava sıfırın altında da olsa 35 derece de olsa bunları takmak zorundaydık."

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Pavlovic ayrıca şunları anlattı: "Maçlardan birinden üç gün önce bazı oyuncular bir konsere gitti ve saat 23.00'e kadar orada kaldı. Onun, olan biten her şeyi kendisine aktaran yardımcıları ya da casusları vardı. Bu yüzden ortalığı birbirine kattı, hatta bir sonraki maçta bu beş ya da altı oyuncudan hiçbirini oynatmamaya karar verdi."

Bir teknik direktörden diğerine geçen Strahinja Pavlovic, Portekizli çalıştırıcıyla kıyaslandığında daha az sert olan Massimiliano Allegri ile ilişkisinden de bahsetti.

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Pavlovic, "Onun yönetiminde, İtalya'ya geldiğimden bu yana en büyük gelişimi kaydettim. Bir savunmacı olarak iyi bir hıza, fiziksel güce ve topu geriden çıkarma becerisine sahibim. Ayrıca ileri çıkıp atak yapabiliyor ve gol atabiliyorum ama taktik yön her zaman zayıf noktam oldu" dedi.

Sırp savunmacı şöyle devam etti: "Partizan'da A takıma yükseldiğimde yalnızca temel bilgileri öğrenmiştim. İtalyanların futbola bakış açısını kavrama konusunda İtalyan oyuncuların biraz gerisindeydim, çünkü onların oyuncuları bazı taktik kavramları erken yaşta öğrenmeye başlıyor."

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Şimdiye kadar karşılaştığı en zorlu forvetler konusunda tercihlerini belirtmekte tereddüt etmeyen Sırp stoper, "Fiziksel açıdan en zorlu mücadele kuşkusuz Romelu Lukaku'ya karşıydı. Marcus Thuram da öyle; güçlü, hızlı ve topu ayaklarıyla iyi kullanıyor" diye konuştu.

Pavlovic, "Lautaro Martinez'e gelince, ceza sahasında ona karşı son derece dikkatli olmalısınız. Yapışık markaj yapmazsanız gol atar. Ona hiç alan vermemelisiniz" ifadelerini kullandı.

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Son olarak takım arkadaşı Diego Moreira ile ilişkisine değinen Pavlovic, şunları söyledi: "Harika bir genç ve çok zeki. Sırpça bazı kelimeler biliyor. Antrenmanlardan birinde babasıyla tanıştım ve tabii ki Partizan hakkında konuştuk. Onu görmek harikaydı, Sırbistan'da oynadığı dönemden onu hatırlıyorum."