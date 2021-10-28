Cassano'dan Fenerbahçe'nin eski hocasına: Mezarından uyanmış!

İtalya Milli Takımı'nın eski golcüsü Antonio Cassano'nun son günlerde yarattığı polemiklere bir yenisi daha eklendi.

Roma'nın eski yıldızı Antonio Cassano'nun kulübün efsane ismi Francesco Totti'yi 20 yıl sonra kimsenin hatırlamayacağını söyleyerek açtığı polemiğe İtalyan devinin bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran eski teknik direktörü Zdenek Zeman da katıldı. Tecrübeli teknik direktör Cassano'yu bu sözleri nedeniyle eleştirdi.

Cassano'nun 20 sene sonra sadece Bari'de hatırlanacağını belirten Zeman, "Roma'da hatırlanması ise zor. İyi işler yaptı ama diğerleri gibi değildi" dedi. 74 yaşındaki Zeman'ın bu sözlerine cevap vermekte gecikmeyen Cassano ise polemiği farklı bir noktaya taşıdı. Cassano, "Zeman da mı bu tartışmaya dahil oldu? Demek mezarından uyandı" dedi.

"Kimseyi kıskanmadım"

Totti'yi kıskandığı yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Cassano, "Hayatım boyunca hiç kimseyi kıskanmadım. Harika bir ailem var. Kendi buğdayımı üretiyorum istediğim oyunları oynuyorum. Kimseyi kıskanmaya ihtiyacım var çünkü hayatım harika. İtalya'da gerçekten de çok fazla yalayıcı var" dedi.

Juventus'un eski futbol direktörü Beppe Marotta'nın kendisine yönelik eleştirilerine de değinen Cassano, "Marotta Juventus'a gittiyse bana teşekkür etmeli çünkü Sampdoria'da görev yaptığı dönemde oyuncuları bile tanımıyordu. Benim için yetersiz olduğunu tekrar ediyorum. Juventus'a gitmesini ben sağladım" dedi.

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