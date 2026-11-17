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Antonio Cassano her zamanki gibi sıradan sözlerden uzak, eski meslektaşlarının neredeyse tamamına karşı sivri dilli. Bu kez hedefinde Ronaldinho vardı. Milan'ın eski 99 numarası, Ravenna'nın pazarlama hamlesini eleştirdi. Ravenna, pazar öğleden sonra Ronaldinho'nun 46 yaşında sahaya çıktığı Forlì derbisini kazandı.

"Öncelikle şunu söyleyeyim: Ronaldinho'ya hem insan hem futbolcu olarak saygı duyuyorum. Onu Messi, Maradona, Fenomen Ronaldo ve muhtemelen Pelé ile birlikte tarihin en büyük beş futbolcusu arasında görüyorum. Ronaldinho tarihin en iyi beş futbolcusundan biri. Kazanılabilecek her şeyi kazandığı olağanüstü bir kariyeri oldu. Eşi benzeri olmayan bir yetenekle benzersiz ve harika şeyler yaptı. Ama bunu şimdi söyleyeceklerimden ayrı tutmalıyım çünkü bunlar çok farklı iki şey. Bazı isimlere büyük saygım var; Ronaldinho'nun karşısında her açıdan şapka çıkarırım. Ancak geçen gün yaptığı şeyi görmek benim için kötü, kötü, kötüydü. 46 yaşında, o durumda oraya gidip ne yapacağını anlayamadım... Bunu arkadaşı Cipriani ile ilişkisi olduğu için mi yaptı? Ona çok para verdikleri için mi yaptı? Neden yaptığını bilmiyorum... Bence maskaralıktı."